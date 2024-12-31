Зеленский продлил действие налоговых льгот для волонтеров и благотворителей — Finance.ua

Зеленский продлил действие налоговых льгот для волонтеров и благотворителей Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Зеленский продлил действие налоговых льгот для волонтеров и благотворителей

Президент подписал закон об изменениях в Налоговом № 12 266 и Таможенном кодексе № 12 267, чем продлил действие налоговых и таможенных льгот на 2025 год.

Эти законы предусматривают освобождение от таможенных платежей для компонентов, импортируемых для производства боеприпасов и снарядов.

Также продлеваются льготы на ввоз БПЛА, приборов ночного видения, антидроновых ружей и т. д. (перечень в пункте 9−24 «Заключительных положений» ТКУ).

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Законы расширяют льготы на составные части для всех беспилотников — наземных, водных, а не только БПЛА.

Отсрочивается до 01.01.2027 переход на экостандарты Евро-6 для ТС, которые должны были действовать с 2025 года, отметил нардеп Ярослав Железняк.

Относительно поддержки благотворителей и волонтеров:

возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без утраты статуса;

собранные волонтерами средства — без НДФЛ, если переданы благотворительным фондам;

льготы для работников неприбыльных организаций (до 5% дохода).

Законы продлевают НДС-льготы для украинского кино на время военного положения, отменяют оценки для рынка подержанных авто. Также идет полная фискализация игорного бизнеса.

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