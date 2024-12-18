Рада приняла законы в поддержку благотворителей и волонтеров — Finance.ua

Рада приняла законы в поддержку благотворителей и волонтеров
Верховная Рада приняла проекты законов № 12 266, 12 267 о внесении изменений в налоговый и таможенный кодексы, которыми предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров, а именно возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса.
Об этом в Телеграме сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Закон предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц средств, которые волонтеры собирают и передают благотворительным фондам. Также некоммерческие организации смогут оказывать помощь военнослужащим и их семьям без потери своего статуса из-за отсутствия в уставе соответствующих положений.
Кроме того, работники неприбыльных организаций смогут получать дополнительные блага в размере до 5% дохода за год без риска потери организацией неприбыльного статуса.
Принятые изменения также продлевают до конца военного положения льготы по НДС на национальные фильмы, отменяют требование оценки на рынке подержанных авто и вводят полную фискализацию игорного бизнеса.
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