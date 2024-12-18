Рада приняла законы в поддержку благотворителей и волонтеров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада приняла законы в поддержку благотворителей и волонтеров

Казна и Политика
30
Верховная Рада приняла проекты законов № 12 266, 12 267 о внесении изменений в налоговый и таможенный кодексы, которыми предусмотрена поддержка благотворителей и волонтеров, а именно возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без потери статуса.
Об этом в Телеграме сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Читайте также
Закон предусматривает освобождение от налога на доходы физических лиц средств, которые волонтеры собирают и передают благотворительным фондам. Также некоммерческие организации смогут оказывать помощь военнослужащим и их семьям без потери своего статуса из-за отсутствия в уставе соответствующих положений.
Кроме того, работники неприбыльных организаций смогут получать дополнительные блага в размере до 5% дохода за год без риска потери организацией неприбыльного статуса.
Читайте также
Принятые изменения также продлевают до конца военного положения льготы по НДС на национальные фильмы, отменяют требование оценки на рынке подержанных авто и вводят полную фискализацию игорного бизнеса.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.