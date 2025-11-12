0 800 307 555
Volkswagen показала электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода 700 км (фото)

Volkswagen показала электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода 700 км (фото)
Volkswagen показала электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода 700 км (фото)
Новый Volkswagen ID. UNYX 08 рассекречен на официальных фото, а его презентация запланирована на 2026 год.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Volkswagen ID. UNYX 08 — пятиместная семейная модель. Кроссовер получился довольно крупным.
Volkswagen показала электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода 700 км (фото)

Характеристики Volkswagen ID. UNYX 08

Электрокроссовер Volkswagen ID. UNYX 08 — первая модель в новом фирменном стиле. Автомобиль отличается обтекаемым дизайном с выраженным «носом» и изогнутой оконной линией. У него двухуровневые фары и тоненькие фонари.

Размеры Volkswagen ID. UNYX 08:

  • длина — 5000 мм;
  • ширина — 1954 мм;
  • высота — 1672 мм;
  • колесная база — 3030 мм.
Салон Volkswagen ID. UNYX 08 не показали, однако частично раскрыли его комплектацию. Электрокроссовер получит 21-дюймовые диски, мультимедиа с искусственным интеллектом и систему полуавтономного движения.
Volkswagen показала электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода 700 км (фото)
Известны некоторые характеристики Volkswagen ID. UNYX 08. Его предложат в 313-сильной заднеприводной и 503-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Литий-железо-фосфатная батарея CATL обеспечит запас хода до 700 км.
