Volkswagen показала электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода 700 км (фото) Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Volkswagen показала электрокроссовер ID. UNYX 08 с запасом хода 700 км (фото)

Новый Volkswagen ID. UNYX 08 рассекречен на официальных фото, а его презентация запланирована на 2026 год.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Volkswagen ID. UNYX 08 — пятиместная семейная модель. Кроссовер получился довольно крупным.

Характеристики Volkswagen ID. UNYX 08

Электрокроссовер Volkswagen ID. UNYX 08 — первая модель в новом фирменном стиле. Автомобиль отличается обтекаемым дизайном с выраженным «носом» и изогнутой оконной линией. У него двухуровневые фары и тоненькие фонари.

Размеры Volkswagen ID. UNYX 08:

длина — 5000 мм;

ширина — 1954 мм;

высота — 1672 мм;

колесная база — 3030 мм.

Читайте также У Volkswagen появится электроседан

Салон Volkswagen ID. UNYX 08 не показали, однако частично раскрыли его комплектацию. Электрокроссовер получит 21-дюймовые диски, мультимедиа с искусственным интеллектом и систему полуавтономного движения.

Известны некоторые характеристики Volkswagen ID. UNYX 08. Его предложат в 313-сильной заднеприводной и 503-сильной полноприводной версиях. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Литий-железо-фосфатная батарея CATL обеспечит запас хода до 700 км.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.