Volkswagen готовит к выпуску кроссовер Cupra Raval 2025 (фото) — Finance.ua

Volkswagen готовит к выпуску кроссовер Cupra Raval 2025 (фото) Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

Volkswagen готовит к выпуску кроссовер Cupra Raval 2025 (фото)

Новый недорогой кроссовер Cupra Raval 2025 от концерна Volkswagen построили на совместных с другими моделями компонентах. Модель готовятся отправить на рынок в качестве своеобразной альтернативы моделям SEAT.

Новый автомобиль Cupra Raval был замечен на дорогах, о чем свидетельствуют фото Carscoops.

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Новинка проходит дорожные испытания перед премьерой. Привлек внимание необычный камуфляж, на который нанесли фальшивые фары в стиле Porsche.

Фото: Carscoops

Дизайн у машины получился эффектный, агрессивный. Его пока скрывают, но известно, что серийный вариант будет очень похож на концепт 2023 года. Резкие линии формируют необычную пластику.

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Электрокар Cupra Raval построен на базе компактного Volkswagen ID.2, который скоро сменит VW Polo. Следом за ним в производство отправятся новые Skoda Epiq и Raval с использованием одинаковых технических компонентов.

Фото: Carscoops

Компактный электромобиль протяженностью 4030 мм получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода — до 450 км.

В серийное производство машина отправится в 2025 году. Ожидается, что цену постараются удержать в диапазоне 20−30 тысяч евро.

Обозреватель По материалам:

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