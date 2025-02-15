Volkswagen готовит к выпуску кроссовер Cupra Raval 2025 (фото) — Finance.ua
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Volkswagen готовит к выпуску кроссовер Cupra Raval 2025 (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen готовит к выпуску кроссовер Cupra Raval 2025 (фото)
Volkswagen готовит к выпуску кроссовер Cupra Raval 2025 (фото)
Новый недорогой кроссовер Cupra Raval 2025 от концерна Volkswagen построили на совместных с другими моделями компонентах. Модель готовятся отправить на рынок в качестве своеобразной альтернативы моделям SEAT.
Новый автомобиль Cupra Raval был замечен на дорогах, о чем свидетельствуют фото Carscoops.
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Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Дизайн у машины получился эффектный, агрессивный. Его пока скрывают, но известно, что серийный вариант будет очень похож на концепт 2023 года. Резкие линии формируют необычную пластику.
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Электрокар Cupra Raval построен на базе компактного Volkswagen ID.2, который скоро сменит VW Polo. Следом за ним в производство отправятся новые Skoda Epiq и Raval с использованием одинаковых технических компонентов.
Фото: Carscoops
Фото: Carscoops
Компактный электромобиль протяженностью 4030 мм получит модификации с электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода — до 450 км.
В серийное производство машина отправится в 2025 году. Ожидается, что цену постараются удержать в диапазоне 20−30 тысяч евро.
По материалам:
Обозреватель
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