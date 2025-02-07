Volkswagen готовит самый дешевый электромобиль марки — Finance.ua

Volkswagen готовит самый дешевый электромобиль марки Сегодня 03:47 — Технологии&Авто

Volkswagen готовит самый дешевый электромобиль марки

Volkswagen готовится представить новый бюджетный электромобиль, который, вероятно, получит название ID.1. Концепт дебютирует в начале марта, но серийная версия поступит в продажу только в 2027 году.

Ожидается, что стартовая цена составит около 20 000 евро (20 800 долларов США).

Первоначально VW планировал сотрудничество с Renault в разработке ID.1, однако компании разошлись, и французы уже представили электрический Twingo, который появится в 2026 году. Обе модели будут принадлежать бюджетному сегменту и будут стоить около 20 000 евро.

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ID.1 будет построен на платформе MEB Small, как и ID.2, ориентированной на переднеприводные электромобили. Точные характеристики батареи пока не разглашаются, но ожидается, что запас хода будет похож на ID.2all — около 450 км по циклу WLTP.

Volkswagen уже показал ID.1 на внутренней презентации в Вольфсбурге, где гендиректор Томас Шефер назвал его «доступным, качественным и выгодным электромобилем, созданным в Европе для Европы».

MMR По материалам:

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