Volkswagen готовит самый дешевый электромобиль марки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volkswagen готовит самый дешевый электромобиль марки

Технологии&Авто
10
Volkswagen готовит самый дешевый электромобиль марки
Volkswagen готовит самый дешевый электромобиль марки
Volkswagen готовится представить новый бюджетный электромобиль, который, вероятно, получит название ID.1. Концепт дебютирует в начале марта, но серийная версия поступит в продажу только в 2027 году.
Ожидается, что стартовая цена составит около 20 000 евро (20 800 долларов США).
Первоначально VW планировал сотрудничество с Renault в разработке ID.1, однако компании разошлись, и французы уже представили электрический Twingo, который появится в 2026 году. Обе модели будут принадлежать бюджетному сегменту и будут стоить около 20 000 евро.
Читайте также
ID.1 будет построен на платформе MEB Small, как и ID.2, ориентированной на переднеприводные электромобили. Точные характеристики батареи пока не разглашаются, но ожидается, что запас хода будет похож на ID.2all — около 450 км по циклу WLTP.
Volkswagen уже показал ID.1 на внутренней презентации в Вольфсбурге, где гендиректор Томас Шефер назвал его «доступным, качественным и выгодным электромобилем, созданным в Европе для Европы».
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.