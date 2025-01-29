Volkswagen перенесла выпуск новых электромобилей на 2026 год — Finance.ua

Volkswagen перенесла выпуск новых электромобилей на 2026 год Сегодня 03:58 — Фондовый рынок

Volkswagen столкнулся с трудностями на мировом рынке, объявив, что не представит новых электромобилей до 2026 года. Такое решение может оказать негативное влияние на конкурентоспособность бренда, особенно на фоне стремительного роста популярности электромобилей в Китае и сильных позиций местных производителей, таких как BYD и Xiaomi.

Что еще известно

2024 год стал непростым для немецкого автопроизводителя. Забастовки сотрудников, угрозы закрытия заводов и сокращение бюджета серьезно ударили по компании. Сейчас Volkswagen предлагает в США всего две модели электромобилей: ID.4 и ID.Buzz. ID.4 не оправдал надежд в борьбе с Tesla, а ID. Buzz остается нишевым продуктом, не влияющим на общие объемы продаж.

Чтобы укрепить позиции в Китае, Volkswagen создает совместное предприятие с XPeng. Первые модели в рамках этого партнерства появятся в 2026 году, включая новый электрический внедорожник. Однако они будут доступны только на китайском рынке.

На глобальном уровне компания делает ставку на возрождение бренда Scout, анонсировав внедорожники Terra и Traveler.

Кроме того, Volkswagen объединился с американской компанией Rivian для создания новой архитектуры для электромобилей. В рамках этого партнерства в ближайшие годы инвестируют $5,8 миллиарда, а первые результаты, включая Porsche K1 и новый Volkswagen Golf, ожидаются только к концу десятилетия.

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uamotors По материалам:

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