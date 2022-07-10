«Волк с Уолл-стрит» назвал Bitcoin долгосрочным хеджем против инфляции — Finance.ua

«Волк с Уолл-стрит» назвал Bitcoin долгосрочным хеджем против инфляции Сегодня 09:43 — Финтех и Карты

«Волк с Уолл-стрит» назвал Bitcoin долгосрочным хеджем против инфляции

Бывший американский брокер Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит», призвал покупать Bitcoin на срок более одного-двух лет в качестве долгосрочной страховки против инфляции.

По словам эксперта, с увеличением инвестиционного горизонта растет вероятность получить прибыль.

«Если вы возьмете трех- или пятилетний горизонт, я сильно удивлюсь, если вы не заработаете. Фундаментальные основы Bitcoin действительно сильны», — пояснил он.

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«У него ограниченное предложение. Поскольку инфляция продолжает расти, наступит время, когда Bitcoin начнет торговаться скорее как средство сбережения, а не как акция роста», — объяснил специалист.

Текущую высокую корреляцию первой криптовалюты с индексом Nasdaq Белфорт объяснил стадией становления. По его словам, это выражается в отсутствии «реальной институциональной собственности», что можно решить посредством регулирования.

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«На криптовалютном рынке вы можете привлечь средства. Но нет раскрытия информации, что чревато плохим исходом», — пояснил он.

«Волк с Уолл-стрит» посоветовал инвесторам в первую очередь обращать внимание на команду и полезность проекта. По его словам, стоит избегать тех, которые не способны конкурировать с централизованными альтернативами.

Напомним, в конце 2021 года Белфорт назвал мем-криптовалюты Shiba Inu и Dogecoin «бесполезными и не имеющими ценности».

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Forklog По материалам:

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