«Волк с Уолл-стрит» назвал Bitcoin долгосрочным хеджем против инфляции — Finance.ua
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«Волк с Уолл-стрит» назвал Bitcoin долгосрочным хеджем против инфляции

Финтех и Карты
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«Волк с Уолл-стрит» назвал Bitcoin долгосрочным хеджем против инфляции
«Волк с Уолл-стрит» назвал Bitcoin долгосрочным хеджем против инфляции
Бывший американский брокер Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит», призвал покупать Bitcoin на срок более одного-двух лет в качестве долгосрочной страховки против инфляции.
По словам эксперта, с увеличением инвестиционного горизонта растет вероятность получить прибыль.
«Если вы возьмете трех- или пятилетний горизонт, я сильно удивлюсь, если вы не заработаете. Фундаментальные основы Bitcoin действительно сильны», — пояснил он.
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«У него ограниченное предложение. Поскольку инфляция продолжает расти, наступит время, когда Bitcoin начнет торговаться скорее как средство сбережения, а не как акция роста», — объяснил специалист.
Текущую высокую корреляцию первой криптовалюты с индексом Nasdaq Белфорт объяснил стадией становления. По его словам, это выражается в отсутствии «реальной институциональной собственности», что можно решить посредством регулирования.
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«На криптовалютном рынке вы можете привлечь средства. Но нет раскрытия информации, что чревато плохим исходом», — пояснил он.
«Волк с Уолл-стрит» посоветовал инвесторам в первую очередь обращать внимание на команду и полезность проекта. По его словам, стоит избегать тех, которые не способны конкурировать с централизованными альтернативами.
Напомним, в конце 2021 года Белфорт назвал мем-криптовалюты Shiba Inu и Dogecoin «бесполезными и не имеющими ценности».
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По материалам:
Forklog
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