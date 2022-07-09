Стратег Bloomberg спрогнозировал рост Bitcoin в следующие шесть месяцев — Finance.ua

Стратег Bloomberg спрогнозировал рост Bitcoin в следующие шесть месяцев Сегодня 19:43 — Финтех и Карты

Цена Bitcoin демонстрирует то же поведение, что и при формировании окончания медвежьего рынка в 2018 году. К такому выводу пришел старший стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк МакГлоун.

Эксперт указал на дисконт текущей цены первой криптовалюты к ее скользящим средним за 50-недельный и 100-недельный периоды, а также на размер просадки Bloomberg Galaxy Crypto Index от ATH.

В 2018 году биткоин подешевел с $16 000 в январе до $3200 к середине декабря, чтобы в дальнейшем вернуться к $13 000 в последующие шесть месяцев.

Специалист отметил, что рынок цифровых активов подошел к моменту истины.

«Биткоин находится на пороге одного из величайших бычьих рынков, который начнется во втором полугодии. Или многие начнут признавать, что цифровые активы стали неудачным экспериментом. Мы считаем, что популяризация криптовалют продолжится», — заявил МакГлоун.

Эксперт сравнил падение криптовалютного рынка в первом полугодии с «лопнувшим пузырем доткомов 2000–2002 годов». Устранение левериджа было характерно для всех рисковых активов в этот период, добавил он.

Специалист назвал маловероятным дальнейшее повышение ФРС ключевой ставки на 75 б. п. в случае сохранения зафиксированных в январе-июне темпов падения фондового рынка.

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Forklog По материалам:

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