Bitcoin достиг самого высокого уровня с середины июня — Finance.ua

Bitcoin достиг самого высокого уровня с середины июня Сегодня 11:16 — Финтех и Карты

Bitcoin достиг самого высокого уровня с середины июня

Впервые с середины июня текущего года флагманская криптовалюта смогла выйти на значительный уровень — $22 000. За прошедшие несколько дней стоимость Bitcoin выросла почти на 10%, при этом актив который день подряд находится в зеленой зоне.

На этом фоне уверенно укрепляют свои позиции большинство альткоинов, а общая капитализация крипторынка приближается к уровню $1 трлн.

Мнения многих экспертов насчет текущей ситуации разделились. Глава компании Galaxy Digital Майк Новограц недавно высказал тезис о том, что Bitcoin продолжит некоторое время двигаться к консолидации. Он также не исключил и вероятности снижения с учетом неблагоприятной макроэкономической обстановки.

Представитель Piper Sandler Companies Крэйг Джонсон считает, что бычья коррекция на рынке — фактор положительный. Если котировки BTC удержатся выше отметки в $26 000, то можно рассчитывать на дальнейшее развитие тенденции роста.

На данный момент стоимость криптовалюты № 1 составляет $21 500.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

noworries По материалам:

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