Bitcoin достиг самого высокого уровня с середины июня — Finance.ua

Bitcoin достиг самого высокого уровня с середины июня
Впервые с середины июня текущего года флагманская криптовалюта смогла выйти на значительный уровень — $22 000. За прошедшие несколько дней стоимость Bitcoin выросла почти на 10%, при этом актив который день подряд находится в зеленой зоне.
На этом фоне уверенно укрепляют свои позиции большинство альткоинов, а общая капитализация крипторынка приближается к уровню $1 трлн.
Мнения многих экспертов насчет текущей ситуации разделились. Глава компании Galaxy Digital Майк Новограц недавно высказал тезис о том, что Bitcoin продолжит некоторое время двигаться к консолидации. Он также не исключил и вероятности снижения с учетом неблагоприятной макроэкономической обстановки.
Криптовалюты и мошенничество 🧐
Представитель Piper Sandler Companies Крэйг Джонсон считает, что бычья коррекция на рынке — фактор положительный. Если котировки BTC удержатся выше отметки в $26 000, то можно рассчитывать на дальнейшее развитие тенденции роста.
На данный момент стоимость криптовалюты № 1 составляет $21 500.
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