«Воины экономического фронта»: в Минцифры рассказали о работе украинских ІТ-компаний во время войны — Finance.ua

«Воины экономического фронта»: в Минцифры рассказали о работе украинских ІТ-компаний во время войны Сегодня 21:00

ІТ-отрасль играет очень важную роль во время войны. Компании жертвуют десятки миллионов долларов и продолжают развиваться даже в эти нестабильные времена.

Валерия Ионан в ходе О роли этой отрасли во время войны рассказала заместитель министра цифровой трансформации Украины по евроинтеграциив ходе брифинга на прошедшей 14 сентября в Киеве топ-технологической конференции Web Summit.

До 24 февраля 2022 года украинская ІТ-отрасль была на пике своего развития. Прошлый год был одним из наиболее успешных, поскольку тогда отрасль получила более 7 млрд долларов дохода от экспорта услуг и 4% ВВП.

Но и в новых военных реалиях ІТ-компании смогли быстро сориентироваться. Более 80% компаний удалось сберечь 100 процентов всех своих контрактов.

Украинский ІТ-сектор выполняет две важные задачи для украинской экономики:

обеспечивает регулярные валютные поступления и платит налоги. Мы называем ІТ предпринимателей «воинами экономического фронта».

Как Минцифры поддерживает ІТ-компании за последние 6 месяцев:

«В начале февраля мы запустили Дія-сіті. Это уникальное налоговое и правовое пространство для ІТ-компаний, в рамках которого „Дія“ лучшая налоговая система в Европе. Сейчас у нас уже 343 резидента (260 из них вступили во время полномасштабного вторжения). Мы адаптировали „Дія-сіті“ к новым реалиям и внесли изменения, которые позволят большему количеству компаний пользоваться выгодными условиями», — отметила она.

Еще одно важное направление — это микрогранты для бизнеса. В рамках проекта «Дія бизнес» мы предоставляем множество микрограньов вместе с партнерами для микро, малого и среднего бизнеса.

О новых направлениях — это развитие милитари экосистемы. Сегодня Украине нужно создавать условия для развития стартапов с решениями для военных.

«Мы провели первый Drone Hackathon, во время которого участники нарабатывали новые цифровые решения в области military-tech. Цель хакатона — развить производство и техническую поддержку дронов до такого уровня, чтобы вместо закупки дронов у разных компаний по всему миру создавать их в Украине»... Мы понимаем, что это было только начало, у нас очень большие планы", — резюмировала Валерия Иоанн.

Справка Finance.ua:

Среди ІТ-компаний, проводивших релокацию, преобладает релокация в пределах Украины (45%). За границу частично релоцировались 42% компаний, из них только 5% компаний с закрытием части офисов в Украине. Ни одна из опрошенных ІТ-компаний не провела полную релокацию за границу.

Среди опрошенных ІТ-компаний ни одна не намерена полностью сворачивать бизнес в Украине. В перспективе до конца 2022 года большинство ІТ-компаний (63%) не планируют частичную или полную релокацию. Только 14% опрошенных рассматривают частичную или полную релокацию за границу до конца года.



В январе общее количество ІТ-специалистов в топ-50 впервые достигло 100 тысяч. Но в первом полугодии уменьшилось на 3%, и сегодня в 50 крупнейших компаниях Украины работает 97,6 тысячи специалистов. Такие данные показывает рейтинг 50 крупнейших ІТ-компаний Украины.



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