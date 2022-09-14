«Воины экономического фронта»: в Минцифры рассказали о работе украинских ІТ-компаний во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Воины экономического фронта»: в Минцифры рассказали о работе украинских ІТ-компаний во время войны

36
«Воины экономического фронта»: в Минцифры рассказали о работе украинских ІТ-компаний во время войны
ІТ-отрасль играет очень важную роль во время войны. Компании жертвуют десятки миллионов долларов и продолжают развиваться даже в эти нестабильные времена.
О роли этой отрасли во время войны рассказала заместитель министра цифровой трансформации Украины по евроинтеграции Валерия Ионан в ходе брифинга на прошедшей 14 сентября в Киеве топ-технологической конференции Web Summit.
До 24 февраля 2022 года украинская ІТ-отрасль была на пике своего развития. Прошлый год был одним из наиболее успешных, поскольку тогда отрасль получила более 7 млрд долларов дохода от экспорта услуг и 4% ВВП.
Но и в новых военных реалиях ІТ-компании смогли быстро сориентироваться. Более 80% компаний удалось сберечь 100 процентов всех своих контрактов.
Украинский ІТ-сектор выполняет две важные задачи для украинской экономики:
  • обеспечивает регулярные валютные поступления и платит налоги. Мы называем ІТ предпринимателей «воинами экономического фронта».
Как Минцифры поддерживает ІТ-компании за последние 6 месяцев:
«В начале февраля мы запустили Дія-сіті. Это уникальное налоговое и правовое пространство для ІТ-компаний, в рамках которого „Дія“ лучшая налоговая система в Европе. Сейчас у нас уже 343 резидента (260 из них вступили во время полномасштабного вторжения). Мы адаптировали „Дія-сіті“ к новым реалиям и внесли изменения, которые позволят большему количеству компаний пользоваться выгодными условиями», — отметила она.
Читайте также: Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире
Еще одно важное направление — это микрогранты для бизнеса. В рамках проекта «Дія бизнес» мы предоставляем множество микрограньов вместе с партнерами для микро, малого и среднего бизнеса.
О новых направлениях — это развитие милитари экосистемы. Сегодня Украине нужно создавать условия для развития стартапов с решениями для военных.
«Мы провели первый Drone Hackathon, во время которого участники нарабатывали новые цифровые решения в области military-tech. Цель хакатона — развить производство и техническую поддержку дронов до такого уровня, чтобы вместо закупки дронов у разных компаний по всему миру создавать их в Украине»... Мы понимаем, что это было только начало, у нас очень большие планы", — резюмировала Валерия Иоанн.

Справка Finance.ua:

  • Среди ІТ-компаний, проводивших релокацию, преобладает релокация в пределах Украины (45%). За границу частично релоцировались 42% компаний, из них только 5% компаний с закрытием части офисов в Украине. Ни одна из опрошенных ІТ-компаний не провела полную релокацию за границу.
  • Среди опрошенных ІТ-компаний ни одна не намерена полностью сворачивать бизнес в Украине. В перспективе до конца 2022 года большинство ІТ-компаний (63%) не планируют частичную или полную релокацию. Только 14% опрошенных рассматривают частичную или полную релокацию за границу до конца года.
  • В январе общее количество ІТ-специалистов в топ-50 впервые достигло 100 тысяч. Но в первом полугодии уменьшилось на 3%, и сегодня в 50 крупнейших компаниях Украины работает 97,6 тысячи специалистов. Такие данные показывает рейтинг 50 крупнейших ІТ-компаний Украины.

Большое обновление Дії: пенсионные, виды на жительство, шеринг техпаспорта и прочее

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.