Сооснователь Google запустил новый ИИ-стартап Dynatomics — Finance.ua

Сооснователь Google запустил новый ИИ-стартап Dynatomics Сегодня 05:03 — Технологии&Авто

Сооснователь Google запустил новый ИИ-стартап Dynatomics

Ларри Пейдж, соучредитель Google, основал новую компанию под названием Dynatomics, которая сосредоточена на применении искусственного интеллекта в промышленном производстве.

Об этом сообщает The Information.

По данным издания, Пейдж работает с небольшой группой инженеров над разработкой AI, который сможет создавать высокооптимизированные проекты объектов, а затем передавать их на производство.

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Пейдж не является единственным предпринимателем, исследующим возможности применения AI для улучшения производственных процессов.

Orbital Materials разрабатывает AI-платформу для открытия новых материалов, от батарей до клеток, улавливающих углекислый газ. PhysicsX предоставляет инструменты для моделирования, используемые инженерами в автомобильной, аэрокосмической отраслях и материаловедении. Instrumental использует AI на основе компьютерного зрения для обнаружения аномалий на производстве.

Эти компании, как и Dynatomics, демонстрируют растущий интерес к использованию AI для оптимизации и совершенствования производственных процессов в разных отраслях.

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