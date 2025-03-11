Сооснователь Google запустил новый ИИ-стартап Dynatomics — Finance.ua
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Сооснователь Google запустил новый ИИ-стартап Dynatomics

Технологии&Авто
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Сооснователь Google запустил новый ИИ-стартап Dynatomics
Сооснователь Google запустил новый ИИ-стартап Dynatomics
Ларри Пейдж, соучредитель Google, основал новую компанию под названием Dynatomics, которая сосредоточена на применении искусственного интеллекта в промышленном производстве.
Об этом сообщает The Information.
По данным издания, Пейдж работает с небольшой группой инженеров над разработкой AI, который сможет создавать высокооптимизированные проекты объектов, а затем передавать их на производство.
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Пейдж не является единственным предпринимателем, исследующим возможности применения AI для улучшения производственных процессов.
Orbital Materials разрабатывает AI-платформу для открытия новых материалов, от батарей до клеток, улавливающих углекислый газ. PhysicsX предоставляет инструменты для моделирования, используемые инженерами в автомобильной, аэрокосмической отраслях и материаловедении. Instrumental использует AI на основе компьютерного зрения для обнаружения аномалий на производстве.
Эти компании, как и Dynatomics, демонстрируют растущий интерес к использованию AI для оптимизации и совершенствования производственных процессов в разных отраслях.
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