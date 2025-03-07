Европейские мобильные гиганты создадут ИИ-смартфон без приложений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские мобильные гиганты создадут ИИ-смартфон без приложений

Технологии&Авто
10
На выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне компания Deutsche Telekom анонсировала создание ИИ-смартфона в партнерстве с Perplexity AI. Новинка обещает изменить подход к использованию мобильных устройств, полностью отказавшись от классических приложений.
Смартфон будет работать на фирменной платформе Magenta AI и оснащен встроенным цифровым помощником Perplexity Assistant. Среди ИИ-инструментов заявлены Google Cloud AI — для мгновенного анализа объектов через камеру, ElevenLabs — для создания синтетических голосов, а также Picsart — для персонализации аватаров и редактирования фотографий.
Отличительной особенностью гаджета станет отсутствие привычного набора приложений. Вместо этого все действия, включая бронирование билетов, вызов такси и покупки, будут выполняться голосом через Perplexity Assistant. Член правления Deutsche Telekom Клаудия Немат подчеркнула, что устройство упрощает взаимодействие с технологиями, делая привычные задачи максимально автоматизированными.
Читайте также
Хотя технические характеристики устройства пока не раскрыты, представленный на MWC концепт визуально напоминает бюджетный Android-смартфон с широкими рамками и минималистичным дизайном. Впрочем, упор сделан не на аппаратной части, а на интеграции ИИ-функций и бесшовной работе с Magenta AI.
Выход ИИ-смартфона намечен на вторую половину 2025 года. При этом воспользоваться Magenta AI можно уже сейчас через приложение MeinMagenta, не дожидаясь релиза устройства. На фоне конкуренции с Apple и Samsung, также делающими ставку на искусственный интеллект, Deutsche Telekom явно стремится занять свою нишу с устройством нового поколения.
По материалам:
Cryptonews
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.