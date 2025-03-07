Европейские мобильные гиганты создадут ИИ-смартфон без приложений — Finance.ua

Европейские мобильные гиганты создадут ИИ-смартфон без приложений Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

На выставке Mobile World Congress (MWC) в Барселоне компания Deutsche Telekom анонсировала создание ИИ-смартфона в партнерстве с Perplexity AI. Новинка обещает изменить подход к использованию мобильных устройств, полностью отказавшись от классических приложений.

Смартфон будет работать на фирменной платформе Magenta AI и оснащен встроенным цифровым помощником Perplexity Assistant. Среди ИИ-инструментов заявлены Google Cloud AI — для мгновенного анализа объектов через камеру, ElevenLabs — для создания синтетических голосов, а также Picsart — для персонализации аватаров и редактирования фотографий.

Отличительной особенностью гаджета станет отсутствие привычного набора приложений. Вместо этого все действия, включая бронирование билетов, вызов такси и покупки, будут выполняться голосом через Perplexity Assistant. Член правления Deutsche Telekom Клаудия Немат подчеркнула, что устройство упрощает взаимодействие с технологиями, делая привычные задачи максимально автоматизированными.

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Хотя технические характеристики устройства пока не раскрыты, представленный на MWC концепт визуально напоминает бюджетный Android-смартфон с широкими рамками и минималистичным дизайном. Впрочем, упор сделан не на аппаратной части, а на интеграции ИИ-функций и бесшовной работе с Magenta AI.

Выход ИИ-смартфона намечен на вторую половину 2025 года. При этом воспользоваться Magenta AI можно уже сейчас через приложение MeinMagenta, не дожидаясь релиза устройства. На фоне конкуренции с Apple и Samsung, также делающими ставку на искусственный интеллект, Deutsche Telekom явно стремится занять свою нишу с устройством нового поколения.

Cryptonews По материалам:

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