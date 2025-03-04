HMD выпустила уникальные наушники с функцией зарядки смартфона — Finance.ua

HMD выпустила уникальные наушники с функцией зарядки смартфона Сегодня 05:37 — Технологии&Авто

HMD выпустила уникальные наушники с функцией зарядки смартфона

Смартфоны и беспроводные наушники обычно взаимодействуют при передаче звука, однако компания HMD нашла еще одну общую функцию для этих устройств. Она представила Amped Buds — наушники, футляр которых может работать как внешний аккумулятор для подзарядки смартфона.

Для реализации этой идеи HMD увеличила корпус футляра, оснастив его батареей на 1600 мАч с поддержкой стандарта Qi. Такой аксессуар можно закрепить на смартфонах Qi2 и MagSafe или у которых совместимые чехлы. Зарядка самого футляра производится через порт USB-C, а его емкости хватает на десять полных зарядок наушников или 95 часов непрерывного прослушивания музыки.

Конструкция предусматривает фиксацию наушников в футляре с помощью упругих креплений, а сам кейс имеет толщину 14 мм и соответствует стандарту защиты IPX4 от пыли. Наушники также защищены от брызг по стандарту IP54.

Устройство будет доступно в трех цветах — сиреневом, голубом и черном. Выход на рынок запланирован на апрель, а рекомендованная цена составит 200 евро. Кроме того, наушники поддерживают активное шумоподавление.

Этот аксессуар имеет практическое применение: пользователи беспроводных наушников обычно носят с собой футляр, а в данном случае он еще и выполняет функцию дополнительного источника питания для смартфона. Конечно, корпус футляра не слишком компактный и утонченный, но это оправдано повышенной автономностью.

iTechua По материалам:

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