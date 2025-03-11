Mistral AI запускает сервис, который будет распознавать документы с точностью 99% — Finance.ua

Mistral AI запускает сервис, который будет распознавать документы с точностью 99% Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Mistral AI запускает сервис, который будет распознавать документы с точностью 99%

Французская Mistral AI анонсировала Mistral OCR — сервис для распознавания символов в любых документах.

Французская компания Mistral AI рассказала о Mistral OCR — прикладном программном интерфейсе (API) для оптического распознавания символов. В компании говорят, что этот инструмент, в отличие от конкурента OpenAI, способен распознавать каждый элемент документа — медиа, текст, таблицы, уравнение — с точностью почти 99%.

Mistral OCR принимает изображения и PDF-файлы, извлекая из них содержимое в виде структурированного текста и изображений.

Компания интегрировала Mistral OCR как основной инструмент для обработки документов в Le Chat , который уже имеет миллион пользователей. Также запущен API mistral-ocr-latest, доступный в пакете разработчика la Plateforme. Стоимость составляет $1 за обработку 1000 страниц, а при пакетной обработке цена за страницу уменьшается вдвое.

Mistral OCR идеально подходит для использования в сочетании с системами RAG, работающими с мультимодальными документами, то есть, в которых есть элементы видео, фото, таблиц и даже математических задач.

В компании говорят, что в скором времени API будет доступен через облачных партнеров, а также для локального использования.

Mistral AI, французский стартап, основанный бывшими сотрудниками DeepMind и Meta, стал одним из лидеров искусственного интеллекта в Европе. Компания известна своим чат-ботом Le Chat и рядом базовых моделей, стремится конкурировать с гигантами типа OpenAI. Mistral AI предлагает как бесплатные, так и платные услуги, включая платную версию Le Chat Pro и API для бизнес-клиентов.

Компания монетизирует свои передовые модели через API с оплатой за использование, лицензирование для предприятий и стратегические партнерства. Mistral AI планирует расширять свое присутствие на рынке, предлагая качественные решения для широкого круга пользователей. План Le Chat Pro, представленный в феврале 2025 года, составляет $14,99 в месяц.

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