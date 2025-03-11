Мировая торговля кофе замедляется: цены выросли на 70% — Finance.ua

Мировая торговля кофе замедляется: цены выросли на 70% Сегодня 07:07 — Мир

Мировая торговля кофе замедляется: цены выросли на 70%

Глобальная торговля кофе испытывает значительные трудности из-за рекордного роста цен, что заставляет трейдеров сокращать закупки до минимальных объемов. Продавцы не могут убедить розничные сети принять новые, более высокие цены, что приводит к серьезным перебоям в поставках.

Об этом сообщает Reuters.

За прошедшие несколько месяцев фьючерсы на арабике на бирже ICE выросли на 70%, вызвав шок в отрасли. Директор ELCAFE CA в Эквадоре Ренан Чуэйри заявил, что впервые за многие годы их компания не продала весь запланированный объем производства до марта.

«Обычно мы распродаем всю продукцию еще до єтого времени, но сейчас реализовано только 30%», — отметил он.

Главная причина ценового скачка — сокращение производства в ключевых регионах выращивания кофе, в частности в Бразилии. Это заставляет рынок работать по схеме «из рук в руки» — без долгосрочных контрактов, только с немедленной оплатой и самовывозом товара.

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Складские запасы кофе в США сократились вдвое, что привело к преждевременному расторжению договоров аренды помещений. Некоторые американские ритейлеры уже предстают перед дефицитом кофе на полках, поскольку переговоры о новых ценах затягиваются.

Несмотря на нынешние трудности, аналитики ожидают возможного снижения цен на 30% до конца года благодаря перспективам хорошего урожая в Бразилии и расширению посевных площадей в таких странах, как Индия, Уганда и Эфиопия. Однако до стабилизации рынка часть кофейного бизнеса может не выдержать финансовую нагрузку.

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