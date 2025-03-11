Мировая торговля кофе замедляется: цены выросли на 70% — Finance.ua
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Мировая торговля кофе замедляется: цены выросли на 70%

Мир
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Мировая торговля кофе замедляется: цены выросли на 70%
Мировая торговля кофе замедляется: цены выросли на 70%
Глобальная торговля кофе испытывает значительные трудности из-за рекордного роста цен, что заставляет трейдеров сокращать закупки до минимальных объемов. Продавцы не могут убедить розничные сети принять новые, более высокие цены, что приводит к серьезным перебоям в поставках.
Об этом сообщает Reuters.
За прошедшие несколько месяцев фьючерсы на арабике на бирже ICE выросли на 70%, вызвав шок в отрасли. Директор ELCAFE CA в Эквадоре Ренан Чуэйри заявил, что впервые за многие годы их компания не продала весь запланированный объем производства до марта.
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«Обычно мы распродаем всю продукцию еще до єтого времени, но сейчас реализовано только 30%», — отметил он.
Главная причина ценового скачка — сокращение производства в ключевых регионах выращивания кофе, в частности в Бразилии. Это заставляет рынок работать по схеме «из рук в руки» — без долгосрочных контрактов, только с немедленной оплатой и самовывозом товара.
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Складские запасы кофе в США сократились вдвое, что привело к преждевременному расторжению договоров аренды помещений. Некоторые американские ритейлеры уже предстают перед дефицитом кофе на полках, поскольку переговоры о новых ценах затягиваются.
Несмотря на нынешние трудности, аналитики ожидают возможного снижения цен на 30% до конца года благодаря перспективам хорошего урожая в Бразилии и расширению посевных площадей в таких странах, как Индия, Уганда и Эфиопия. Однако до стабилизации рынка часть кофейного бизнеса может не выдержать финансовую нагрузку.
По материалам:
Корреспондент.net
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