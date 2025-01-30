Мировые цены на кофе снова обновили исторический рекорд (цена на арабику и робусту) — Finance.ua

Мировые цены на кофе снова обновили исторический рекорд (цена на арабику и робусту) Сегодня 13:32

Мировые цены на кофе снова обновили исторический рекорд (цена на арабику и робусту)

Мировые цены на кофе сорта арабика в среду, 29 января, достигли рекордно высокого уровня, превысив 3,60 доллара за фунт (0,45 кг), поскольку у Бразилии, крупнейшего в мире производителя, осталось мало продукции для продажи, а опасения по поводу будущего урожая сохраняются.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на арабику

Дилеры говорят, что 70−80% текущего урожая арабики в Бразилии проданы, а новые сделки идут медленно. Бразилия производит почти половину мировых зерен арабики, элитного сорта, обычно используемого в жареных и молотых смесях.

Недавняя погода в стране была более благоприятной после сильной засухи в прошлом году. Однако будущий урожай будет на 4,4% меньше предыдущего, согласно бразильскому агентству по поставкам продовольствия Conab.

Читайте также Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии

Цены на робусту

«Глобальные поставки кофе остаются ограниченными. Вьетнам медленно продвигается с продажей урожая робусты. Арабика, собранная в Центральной Америке и Колумбии, доставляется на рынок дольше, а бразильские фермеры не проявляют особого интереса к продаже», — заявил брокер HedgePoint Global Markets.

Кофе робуста, более дешевый сорт, используемый в основном для приготовления растворимого кофе, вырос в цене на 0,9%, до 5609 долл. за тонну.

Ожидается, что экспорт кофе из Индии, пятого по величине производителя робусты в мире, сократится более чем на 10% в 2025 году из-за снижения производства и сокращения переходных запасов урожая в прошлом сезоне.

Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Дилеры сообщили, что фермеры в Индии и Вьетнаме сдерживают продажи робусты в ожидании дальнейшего роста цен, а в Бразилии уже продано около 80−90% текущего урожая.

По данным отчета брокерской компании Sucden, бразильские фермеры больше предпочитают внутренние продажи, а не экспорт, даже несмотря на то, что последний приносит больше прибыли, поскольку их финансовое положение значительно улучшилось за последние два года.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.