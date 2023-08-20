Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии — Finance.ua

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии Сегодня 06:10 — Личные финансы

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии

Цены на кофе сорта арабика опустились до минимума за семь месяцев на ожиданиях хорошего урожая в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире.

Фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в понедельник опускались до $1,52 за фунт, пишет Trading Economics.

В Бразилии собрано уже 74,9% урожая кофе по сравнению с 71,7% на ту же дату прошлого года, согласно данным бразильского объединения экспортеров Cooxupe.

Между тем Минсельхоз США обнародовал новый прогноз, согласно которому в 2023—2024 сельхогоду производство кофе в мире увеличится на 2,5%, до 174,3 млн мешков, благодаря скачку производства арабики на 6,9%. В Бразилии, как ожидает министерство, производство вырастет на 14,5%, до 67,9 млн мешков.

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