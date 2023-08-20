Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии

Личные финансы
27
Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии
Кофе подешевел до минимума за семь месяцев в ожидании окончания сбора урожая в Бразилии
Цены на кофе сорта арабика опустились до минимума за семь месяцев на ожиданиях хорошего урожая в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире.
Фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в понедельник опускались до $1,52 за фунт, пишет Trading Economics.
В Бразилии собрано уже 74,9% урожая кофе по сравнению с 71,7% на ту же дату прошлого года, согласно данным бразильского объединения экспортеров Cooxupe.
Между тем Минсельхоз США обнародовал новый прогноз, согласно которому в 2023—2024 сельхогоду производство кофе в мире увеличится на 2,5%, до 174,3 млн мешков, благодаря скачку производства арабики на 6,9%. В Бразилии, как ожидает министерство, производство вырастет на 14,5%, до 67,9 млн мешков.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.