Какао дешевеет, кофе дорожает: чего ждать любителям кофе и шоколада — Finance.ua

Какао дешевеет, кофе дорожает: чего ждать любителям кофе и шоколада Сегодня 18:18 — Аграрный рынок

Какао дешевеет, кофе дорожает: чего ждать любителям кофе и шоколада

Фьючерсы на какао, базовый продукт для производства шоколада, упали до самого низкого уровня с 8 августа, вызывая оптимизм относительно того, что будущий основной урожай принесет больше поставок на мировой рынок. Это значит, что в скором будущем можно ожидать удешевление шоколада, сообщает Коммерсант украинский

Шоколад будет дешеветь

Так, самый активный контракт в Нью-Йорке упал на целых 6,2% до $6,819 за тонну, продолжив падение предыдущей сессии на 5,2%. Улучшение погодных условий в Западной Африке, как ожидается, поможет частично возобновить производство в регионе после плохого урожая этого сезона, который привел к рекордным ценам и дефициту.

Кофе продолжает дорожать

Цены на кофе бьют рекорды, и это подорожание только продолжается. Фьючерсы на кофе робуста выросли на 3,2% до $4,861 за тонну из-за низких биржевых запасов и беспокойства по поводу производства во Вьетнаме. Трейдеры также следят за нестабильной погодой в Бразилии, где засуха создала стресс для кофейных культур.

По словам метеоролога Надиары Перейры из Climatempo, выше средних температуры ожидаются и в среду, но приближающийся холодный фронт должен принести резкое изменение на юге Бразилии. Хотя значительные осадки в кофепроизводственных районах, таких как Минас-Жерайс, не прогнозируются, погодный режим должен повысить влажность и снизить температуру.

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