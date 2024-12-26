Цены на кофе в Украине могут вырасти из-за мирового дефицита — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на кофе в Украине могут вырасти из-за мирового дефицита

9
Цены на кофе в Украине могут вырасти из-за мирового дефицита
Цены на кофе в Украине могут вырасти из-за мирового дефицита, Фото: freepik
Из-за мирового дефицита кофе цены на эспрессо могут достичь 70 гривен, а на латте или капучино — 100 гривен уже в феврале. Эти высокие цены, скорее всего, сохранятся до лета 2025 года из-за климатических проблем и низких урожаев в основных странах-поставщиках.
Об этом сообщил совладелец Escobar Coffee Roasters Андрей Титов в комментарии «РБК-Украина».
На мировом рынке кофе доминируют две страны: Бразилия и Вьетнам.
Читайте также
Бразилия производит 40% мирового кофе, включая как арабику, так и робусту, в то время как Вьетнам, ориентируясь на более дешевую робусту, обеспечивает 38% мирового рынка этого сорта.

Причины роста цен на кофе

В этом году оба ведущих экспортера столкнулись со значительными погодными трудностями.
В Бразилии произошла длительная засуха, продолжавшаяся с апреля по сентябрь. Из-за дефицита влаги и опадания листья дерева не смогли образовать плоды.
Читайте также
Согласно прогнозам Volcafe, в 2024 году Бразилия произведет 34,4 миллиона мешков арабики, что значительно ниже ожидаемых 45 миллионов. Это приведет к мировому дефициту кофе в размере 8,5 миллиона мешков.
Вьетнам сначала столкнулся с засухой в период роста кофейных деревьев, а затем сильные дожди усугубили ситуацию на стадии сбора урожая.
В результате цена на робусту достигла рекорда в 5694 доллара за тонну.
Эти проблемы повлекли за собой резкий рост цен на кофе: фьючерсы на арабику поднялись до 7,58 доллара за килограмм, что на 80% выше, чем в сравнении с прошлым годом. Это самое значительное подорожание кофе с 1977 года.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.