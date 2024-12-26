Цены на кофе в Украине могут вырасти из-за мирового дефицита — Finance.ua

Цены на кофе в Украине могут вырасти из-за мирового дефицита Сегодня 21:35

Цены на кофе в Украине могут вырасти из-за мирового дефицита, Фото: freepik

Из-за мирового дефицита кофе цены на эспрессо могут достичь 70 гривен, а на латте или капучино — 100 гривен уже в феврале. Эти высокие цены, скорее всего, сохранятся до лета 2025 года из-за климатических проблем и низких урожаев в основных странах-поставщиках.

Об этом сообщил совладелец Escobar Coffee Roasters Андрей Титов в комментарии «РБК-Украина».

На мировом рынке кофе доминируют две страны: Бразилия и Вьетнам.

Бразилия производит 40% мирового кофе, включая как арабику, так и робусту, в то время как Вьетнам, ориентируясь на более дешевую робусту, обеспечивает 38% мирового рынка этого сорта.

Причины роста цен на кофе

В этом году оба ведущих экспортера столкнулись со значительными погодными трудностями.

В Бразилии произошла длительная засуха, продолжавшаяся с апреля по сентябрь. Из-за дефицита влаги и опадания листья дерева не смогли образовать плоды.

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Согласно прогнозам Volcafe, в 2024 году Бразилия произведет 34,4 миллиона мешков арабики, что значительно ниже ожидаемых 45 миллионов. Это приведет к мировому дефициту кофе в размере 8,5 миллиона мешков.

Вьетнам сначала столкнулся с засухой в период роста кофейных деревьев, а затем сильные дожди усугубили ситуацию на стадии сбора урожая.

В результате цена на робусту достигла рекорда в 5694 доллара за тонну.

Эти проблемы повлекли за собой резкий рост цен на кофе: фьючерсы на арабику поднялись до 7,58 доллара за килограмм, что на 80% выше, чем в сравнении с прошлым годом. Это самое значительное подорожание кофе с 1977 года.

Фокус По материалам:

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