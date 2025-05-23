За I квартал Украина импортировала автобусов на сумму свыше $13 млн — Finance.ua

За I квартал Украина импортировала автобусов на сумму свыше $13 млн
В течение I кв. 2025 г. в Украину было импортировано 287 автобусов (в т.ч. микроавтобусы), общая таможенная стоимость которых составила $13,2 млн.
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
Из этого количества новых 85 ед. и 202 ед. подержанных. Импорт новых автобусов обошелся в $4,5 млн. А таможенная стоимость подержанных автобусов составила $8,7 млн.
Крупнейшим поставщиком новых автобусов была Турция — 75 ед.
На этих поставках Турция заработала около $3 млн.
Наибольшее количество б/у автобусов было импортировано из Польши — 88 ед., общая таможенная стоимость которых составила более $5 млн.
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