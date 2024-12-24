Какао-бобы стали самым прибыльным товаром 2024 года, обойдя Bitcoin — Finance.ua

Какао-бобы стали самым прибыльным товаром 2024 года, обойдя Bitcoin Сегодня 20:30 — Мир

Какао-бобы стали самым прибыльным товаром 2024 года, обойдя Bitcoin

Какао-бобы стали самым прибыльным среди основных сырьевых товаров в 2024 году, превзойдя даже Bitcoin и фондовый рынок США.

Об этом пишет MarketWatch.

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Стоимость какао с поставками в марте составила $11 954 за метрическую тонну, что означает рост почти на 185% с начала года. Для сравнения, биткоин подорожал на 128%, а индекс S&P 500 — всего на 25%.

Признаков того, что это ралли закончится, пока нет: 2023−2024 сельскохозяйственный год завершился с самым большим за последние 60 лет дефицитом предложения какао-бобов.

Економічна Правда По материалам:

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