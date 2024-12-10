Цены на какао достигли 7-месячного максимума — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на какао достигли 7-месячного максимума

11
Фьючерсы на какао достигли самого высокого уровня за последние семь месяцев, поскольку перспективы производства какао в Западной Африке ухудшаются, что ставит под угрозу мировые поставки в период исторически низких запасов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самый активный контракт подорожал на 6,1% до $10 454 за тонну, что является самым высоким показателем с 29 апреля. Фьючерсы вернулись к максимумам, достигнутым в начале этого года, после неблагоприятных погодных условий в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются крупнейшими производителями какао.
Ключевые регионы выращивания в Западной Африке вступили в сезонный период Харматтан (атмосферное явление в Западной Африке), который может высушить почву и нанести вред посевам. По прогнозам синоптика Maxar Technologies Inc., снижение влажности почвы и минимальное количество дождей не будут способствовать росту урожая в середине года.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.