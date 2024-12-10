Цены на какао достигли 7-месячного максимума — Finance.ua

Цены на какао достигли 7-месячного максимума Сегодня 21:35

Фьючерсы на какао достигли самого высокого уровня за последние семь месяцев, поскольку перспективы производства какао в Западной Африке ухудшаются, что ставит под угрозу мировые поставки в период исторически низких запасов.

Об этом сообщает Bloomberg

Самый активный контракт подорожал на 6,1% до $10 454 за тонну, что является самым высоким показателем с 29 апреля. Фьючерсы вернулись к максимумам, достигнутым в начале этого года, после неблагоприятных погодных условий в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые являются крупнейшими производителями какао.

Ключевые регионы выращивания в Западной Африке вступили в сезонный период Харматтан (атмосферное явление в Западной Африке), который может высушить почву и нанести вред посевам. По прогнозам синоптика Maxar Technologies Inc., снижение влажности почвы и минимальное количество дождей не будут способствовать росту урожая в середине года.

Укрінформ По материалам:

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