Военный учет украинцев за границей: могут ли депортировать военнообязанных — Finance.ua

Военный учет украинцев за границей: могут ли депортировать военнообязанных Сегодня 21:34 — Личные финансы

Военный учет украинцев за границей: могут ли депортировать военнообязанных

После того как в Украине начали действовать новые правила военного учета, у многих возник ряд вопросов о военнообязанных украинцах за рубежом, в частности, о вероятности вручения им повесток в стране пребывания.

Адвокат Ярослав Жукровский в комментарии «Общественному» объяснил , что зарубежные представительства не могут вручать повестки по украинскому законодательству.

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Он добавил, что повестка — это документ, которым человека приглашают в ТЦК для уточнения учетных данных или для прохождения военно-врачебной комиссии.

Военнообязанные выехавшие за границу украинцы должны там стать на военный учет, иначе это будет считаться уклонением от исполнения воинского долга.

«Можно ли украинца в другом государстве наказать за это — вопрос сложный и неопределенный. Чтобы привлечь к административной или уголовной ответственности, должны быть факты, что человек умышленно нарушает правила военного учета. Это доказать сложно», — говорится в объяснении адвоката.

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В то же время игнорирование нормы по постановке на военный учет — не основание для депортации, правовых предпосылок для этого у дипучреждений нет.

Справка Finance.ua:

в Украине 30 декабря 2022 утвердили новый порядок военного учета, один из пунктов касается военнообязанных украинцев, которые находятся за границей. Дипучреждения должны способствовать информированию украинцев призывного возраста о мобилизации и «способствовать» их возвращению в Украину.

УНІАН По материалам:

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