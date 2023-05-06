Военный учет украинцев за границей: могут ли депортировать военнообязанных — Finance.ua
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Военный учет украинцев за границей: могут ли депортировать военнообязанных

Личные финансы
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Военный учет украинцев за границей: могут ли депортировать военнообязанных
Военный учет украинцев за границей: могут ли депортировать военнообязанных
После того как в Украине начали действовать новые правила военного учета, у многих возник ряд вопросов о военнообязанных украинцах за рубежом, в частности, о вероятности вручения им повесток в стране пребывания.
Адвокат Ярослав Жукровский в комментарии «Общественному» объяснил, что зарубежные представительства не могут вручать повестки по украинскому законодательству.
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Он добавил, что повестка — это документ, которым человека приглашают в ТЦК для уточнения учетных данных или для прохождения военно-врачебной комиссии.
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Военнообязанные выехавшие за границу украинцы должны там стать на военный учет, иначе это будет считаться уклонением от исполнения воинского долга.
«Можно ли украинца в другом государстве наказать за это — вопрос сложный и неопределенный. Чтобы привлечь к административной или уголовной ответственности, должны быть факты, что человек умышленно нарушает правила военного учета. Это доказать сложно», — говорится в объяснении адвоката.
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В то же время игнорирование нормы по постановке на военный учет — не основание для депортации, правовых предпосылок для этого у дипучреждений нет.

Справка Finance.ua:

  • в Украине 30 декабря 2022 утвердили новый порядок военного учета, один из пунктов касается военнообязанных украинцев, которые находятся за границей. Дипучреждения должны способствовать информированию украинцев призывного возраста о мобилизации и «способствовать» их возвращению в Украину.

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По материалам:
УНІАН
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