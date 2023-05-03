Рада предлагает предоставить отпуск на 60 дней для военных при демобилизации — Finance.ua
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Рада предлагает предоставить отпуск на 60 дней для военных при демобилизации

Личные финансы
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Верховная Рада предлагает предоставить отпуск на 60 дней военнослужащим при демобилизации. Законопроект проголосовали в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко и карточку законопроекта № 8313.
Законопроект предлагает обеспечить военных, уволенных в связи с демобилизацией с военной службы, отдыхом продолжительностью 60 рабочих дней с выплатой двухмесячного денежного обеспечения в течение мобилизационного периода за счет госбюджета.
Также нардепы предлагают увеличить общий максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения зарплаты с 15 до 30 дней в году.
Кроме того, законопроектом предлагается предоставлять разовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка мужу, жена которого родила ребенка, или отца ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка. При этом отпуск по усыновлению ребенка предоставляется независимо от возраста ребенка.
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По материалам:
РБК-Україна
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