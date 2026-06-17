Военных, которые служат с 2022 года, могут начать увольнять осенью 2026-го Сегодня 12:05

Процесс частичного увольнения планируется начать в конце осени 2026 года. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Указ президента об увольнении с военной службы военнослужащих, проходящих службу с 2022 года или ранее, будет иметь приоритет над заключенными контрактами. Процесс частичного увольнения планируется начать в конце осени 2026 года.

Об этом министр обороны Михаил Федоров сказал в интервью ТСН

По каким критериям будут определять право на увольнение

По словам министра, механизм увольнения будет основываться на двух основных критериях: общей продолжительности службы с 2014 года и количестве боевых дней.

«Если вы, например, служите с 2022 года и имеете большое количество боевых дней, то можете быть уволены со службы указом президента в конце этого года», — сказал Федоров.

Координировать процесс будет Генеральный штаб на основании данных о продолжительности службы и участии в боевых действиях. Также планируется создать специальный калькулятор, с помощью которого военнослужащие смогут самостоятельно определить ориентировочный месяц своего увольнения.

Очередность увольнения будет зависеть от ситуации на фронте

Очередность и количество уволенных будут зависеть от ситуации на фронте и возможных мобилизационных шагов россии. Для уволенных будет действовать полугодичная отсрочка от повторного призыва, а каждый день участия в боях будет прибавлять еще один день к этому сроку.

Федоров объяснил, что указ будет иметь приоритет даже для тех, кто успел подписать новый контракт. По его словам, если военный подпишет контракт на 24 месяца, но попадет под увольнение в ноябре или декабре, действие указа будет иметь первостепенное значение — его уволят, несмотря на подписанный контракт.

О финансировании армии и новых проектах

Министр также прокомментировал и другие планируемые изменения в армии. По его словам, с увеличением зарплат военных увеличится и привлечение иностранцев, которые смогут усилить штурмовые подразделения на первой линии.

Отдельно Федоров заявил, что разработка украинской баллистической ракеты получает должное финансирование и ее применение изменит статус Украины в мире.

Начало трансформации армии, по словам министра, стало возможным благодаря аудиту и оптимизации Минобороны. В частности, конкурс-тендер на снаряды 155 калибра позволил сэкономить от 16 до 20 процентов на закупках, а за последние 4−5 месяцев дронов законтрактовали гораздо больше, чем за весь прошлый год. Федоров выразил надежду, что Украина начнет получать европейский кредит с конца июня — начала июля.

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«Европейский кредит будет рассчитан на украинские дроны, в первую очередь, на украинские ракеты, на дальнюю артиллерию. Это и такие международные проекты как финансирование Gripen — самолетов, которые мы будем покупать в Швеции, и программа PURL, благодаря которой мы получаем противобаллистические ракеты», — пояснил министр.

По словам Федорова, в настоящее время в его министерстве видят, что текущий финансовый год удается закрыть.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что согласно новой контрактной системе, продолжительность отсрочки после завершения контракта будет зависеть не только от его типа, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях. Для разных типов контрактов будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, которые учитывают боевой опыт и годы службы.

ТСН По материалам:

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