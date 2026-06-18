0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Skoda готовится представить новый электрический кроссовер Peaq

Технологии&Авто
14
Skoda готовится представить новый электрический кроссовер Peaq
Skoda готовится представить новый электрический кроссовер Peaq
Skoda готовится представить новый электрический кроссовер Peaq 23 июня и раскрыл подробности его масштабной программы испытаний. Прототипы модели тестировались в Европе, Африке и Северной Америке, а общий пробег при разработке превысил 1,5 млн км.
Одним из ключевых этапов стали испытания в американском штате Аризона. Там автомобили подвергали воздействию экстремальной жары и интенсивному солнечному излучению в течение 12 месяцев для проверки устойчивости лакокрасочного покрытия и пластиковых элементов кузова. Также инженеры оценивали эффективность тормозной системы, охлаждение и работу кондиционера в условиях высоких температур.
Не менее важны были зимние тесты в 200 км к северу от Полярного круга, где температура опускалась до -40°C. В таких условиях специалисты проверяли скорость прогрева салона, эффективность размораживания стекла, а также поведение кроссовера на снегу и льду.
Дополнительно прототипы прошли тысячи километров по гравийным и запыленным дорогам. Это позволило оценить герметичность салона и стойкость металлических и пластиковых элементов кузова к повреждению камней.
Новый Peaq построен на платформе MEB+ и будет иметь до семи мест в салоне. Базовая версия Peaq 60 получит батарею на 63 кВт·ч, электромотор мощностью 204 л.с. и запас хода более 460 км. Вариант Peaq 90 будет оснащаться аккумулятором на 91 кВт·ч, двигателем на 286 л.с. и сможет проехать более 600 км без подзарядки.
Флагманский Peaq 90x получит полный привод благодаря двум электромоторам суммарной мощностью 299 л.с. Запас хода будет также превышать 600 км, а разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 6,7 секунды.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems