Skoda готовится представить новый электрический кроссовер Peaq Сегодня 06:32 — Технологии&Авто

Skoda готовится представить новый электрический кроссовер Peaq

Skoda готовится представить новый электрический кроссовер Peaq 23 июня и раскрыл подробности его масштабной программы испытаний. Прототипы модели тестировались в Европе, Африке и Северной Америке, а общий пробег при разработке превысил 1,5 млн км.

Одним из ключевых этапов стали испытания в американском штате Аризона. Там автомобили подвергали воздействию экстремальной жары и интенсивному солнечному излучению в течение 12 месяцев для проверки устойчивости лакокрасочного покрытия и пластиковых элементов кузова. Также инженеры оценивали эффективность тормозной системы, охлаждение и работу кондиционера в условиях высоких температур.

Не менее важны были зимние тесты в 200 км к северу от Полярного круга, где температура опускалась до -40°C. В таких условиях специалисты проверяли скорость прогрева салона, эффективность размораживания стекла, а также поведение кроссовера на снегу и льду.

Дополнительно прототипы прошли тысячи километров по гравийным и запыленным дорогам. Это позволило оценить герметичность салона и стойкость металлических и пластиковых элементов кузова к повреждению камней.

Новый Peaq построен на платформе MEB+ и будет иметь до семи мест в салоне. Базовая версия Peaq 60 получит батарею на 63 кВт·ч, электромотор мощностью 204 л.с. и запас хода более 460 км. Вариант Peaq 90 будет оснащаться аккумулятором на 91 кВт·ч, двигателем на 286 л.с. и сможет проехать более 600 км без подзарядки.

Флагманский Peaq 90x получит полный привод благодаря двум электромоторам суммарной мощностью 299 л.с. Запас хода будет также превышать 600 км, а разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать 6,7 секунды.

MMR По материалам:

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