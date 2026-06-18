Huawei готовит необычный смартфон, который будет складываться дважды

Компания Huawei получила патент на новый складной телефон, который может стать одним из самых необычных устройств на рынке. Производитель рассматривает концепцию вертикального трифолда с тремя секциями экрана.
В отличие от привычных «книжек», которые раскладываются по горизонтали и превращаются в планшет, новая разработка предполагает извлеченный форм-фактор. Дисплей складывается дважды, уменьшая гаджет до размера, который можно носить в кармане.
По описанию патента такая конструкция использует два шарнира и три части корпуса. Такой подход может позволить увеличить рабочую площадь экрана без существенного роста ширины. По задумке, в разложенном виде гаджет превращается в вытянутый смартфон с тонким корпусом.
Патент также раскрывает детали внутренней конструкции устройства. В нём описывается гибкий экран, система внутренних рамок и специальные защитные слои. Отдельное внимание уделено антеннам и компонентам связи, чтобы обеспечить стабильный прием сигнала даже в таком сложном складном корпусе.
Пока не известно, планирует ли Huawei превратить эту идею в коммерческий продукт. Патенты часто используются для защиты перспективных разработок, и далеко не всегда доходят до стадии массового производства. Однако у производителя уже есть опыт создания необычных складных устройств — именно Huawei первой выпустила на рынок серийный трифолд-смартфон Mate XT.