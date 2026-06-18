Huawei готовит необычный смартфон, который будет складываться дважды Сегодня 05:42 — Технологии&Авто

Huawei готовит необычный смартфон: патент намекает на вертикальное раскладное устройство

Компания Huawei получила патент на новый складной телефон, который может стать одним из самых необычных устройств на рынке. Производитель рассматривает концепцию вертикального трифолда с тремя секциями экрана.

Об этом пишет Android Headlines.

Что необычного в новинке

В отличие от привычных «книжек», которые раскладываются по горизонтали и превращаются в планшет, новая разработка предполагает извлеченный форм-фактор. Дисплей складывается дважды, уменьшая гаджет до размера, который можно носить в кармане.

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По описанию патента такая конструкция использует два шарнира и три части корпуса. Такой подход может позволить увеличить рабочую площадь экрана без существенного роста ширины. По задумке, в разложенном виде гаджет превращается в вытянутый смартфон с тонким корпусом.

Патент также раскрывает детали внутренней конструкции устройства. В нём описывается гибкий экран, система внутренних рамок и специальные защитные слои. Отдельное внимание уделено антеннам и компонентам связи, чтобы обеспечить стабильный прием сигнала даже в таком сложном складном корпусе.

Пока не известно, планирует ли Huawei превратить эту идею в коммерческий продукт. Патенты часто используются для защиты перспективных разработок, и далеко не всегда доходят до стадии массового производства. Однако у производителя уже есть опыт создания необычных складных устройств — именно Huawei первой выпустила на рынок серийный трифолд-смартфон Mate XT.

УНІАН По материалам:

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