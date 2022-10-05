Военные облигации в "Дія" — это новый финансовый инструмент, — Федоров Сегодня 12:03 — Фондовый рынок

Военные облигации в "Дія" — это новый финансовый инструмент, — Федоров

В «Дія» появилась возможность покупать военные облигации без комиссий. Военные облигации сегодня можно купить через различные банковские или инвестиционные приложения.

В «Дія» можно купить облигации (с разным сроком погашения), которые назвали в честь оккупированных украинских городов. По состоянию на 3 октября там есть:

Крым;

Донецк;

Луганск;

Мариуполь;

Херсон;

Мелитополь;

Горловка.

Как говорил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, покупая военные облигации, вы помогаете нашему войску деоккупировать украинские города.

«Мы хотим, чтобы это стало массовым продуктом поддержки наших Вооруженных сил. Наша армия делает все, чтобы деоккупировать территории, чтобы мы могли работать, чтобы работала экономика, развивались бизнесы и работали предприятия. Нам бы хотелось, чтобы люди, если есть возможность, могли помогать нашей экономике и впоследствии возвращали вложенные средства», — объясняет Михаил Федоров.

По словам министра, «Дія» пользуются 18 млн 100 тыс. украинцев. Это, в частности, один из факторов, почему Минцифры упустило возможность покупать облигации через приложение.

«Война — это марафон. Если в начале у нас было много энергии, мы все надеялись, что уже завтра победим, то сейчас мы понимаем, что нужно системно, ежедневно работать на нашу победу», — обратил внимание Федоров.

Вообще же Минцифры имеет целью создать в Украине новую культуру инвестирования в государство, поэтому собственно и запустило возможность покупать военные облигации.

По словам Михаила Федорова, с технической точки зрения — это был очень сложный проект, ведь в него привлечены не только многие партнеры, но и процессы на стороне государства, которые нужно было перевернуть, изменить, чтобы все сдвинулось с места.

Вообще, говорит министр, чтобы в «Дія» заработали военные облигации, нужно было создать новый финансовый инструмент.

«Нам нужно было взаимодействовать с государственными финансовыми учреждениями, которые занимаются облигациями, а также банками и другими финучреждениями, которые продают облигации, то есть покупают у государства и перепродают гражданам. Мы, по сути, создали маркетплейс, где вы можете выбрать любого финансового партнера, купить у него эти облигации. Этот, так сказать, маркетплейс позволяет гибко подключать новых партнеров, ведь онбординг (здесь — адаптация к нужным процессам. — Ред.) они проходят очень быстро», — отметил в комментарии Finance.ua Федоров.

Он подчеркнул, что «Дія» к финансовой стороне вопроса отношения не имеет, а является, по факту, платформой, объединяющей финучреждения, в частности, банки с гражданами.

«При покупке облигаций вы можете оплатить их стоимость картой. Но главное, что она никак не привязывается к „Дія“. Это будет однократная транзакция. Но удобнее это делать через Google/Apple Pay — так сами пользователи говорят (действительно, буквально в один клик все происходит. — Авт.). По сути, вы проходите тяжелый бюрократический путь в этой услуге очень удобными инструментами онлайн», — рассказал министр.

Михаил Федоров обращает внимание, что при покупке облигаций через «Дія» отсутствуют какие-либо комиссии, в частности, комиссии от банка. Впрочем, никто никого не принуждает пользоваться именно этим инструментом.

«Если вам не принципиально, вы можете покупать военные облигации и в других финансовых учреждениях, мы это только поддерживаем. Мы запустили эту услугу, чтобы расширить возможности и усилить маркетинг самого направления военных облигаций. Некоторые партнеры, продававшие облигации, как мы видим, перестали это делать по разным причинам. А мы хотим поддерживать интерес в военных облигациях, ведь они нам сейчас нужны», — резюмировал глава Минцифры.

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