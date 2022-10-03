На портале «Дія» заработает программа «єОселя»: в Минцифре назвали сроки — Finance.ua

На портале «Дія» заработает программа «єОселя»: в Минцифре назвали сроки
Министерство цифровой трансформации сейчас разрабатывает услугу доступного кредитования для украинцев «єОселя» на портале «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики в Телеграме.
«єОселя — это возможность приобрести украинцам жилье с минимальным первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях», — сказано в сообщении.
Как заявили в Минцифры, программа заработает в 20-х числах октября. Сейчас в приложении услуги еще нет.
Уже пять банков интегрированы в программу: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк и Глобус Банк.
В этом году участниками программы смогут стать социальные категории:
- военные и правоохранители;
- медики;
- работники образования;
- ученые.
Как работает шеринг документов в «Дія» 📳
С начала 2023-го года подать заявку в «єОселя» смогут все граждане, которые будут соответствовать определенным критериям.
Справка Finance.ua:
- ранее Кабинет Министров принял два постановления, позволяющих запустить обновленную программу льготного ипотечного кредитования с октября;
- в рамках программы можно будет приобрести жилье до 52,5 кв. м общей площади + 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. Если человек хочет купить что-то большее по площади, придется доплатить за это самостоятельно;
- оставшиеся без работы люди не смогут претендовать на ипотеку до момента трудоустройства.
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