На портале «Дія» заработает программа «єОселя»: в Минцифре назвали сроки — Finance.ua
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На портале «Дія» заработает программа «єОселя»: в Минцифре назвали сроки

Личные финансы
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На портале «Дія» заработает программа «єОселя»: в Минцифре назвали сроки
На портале «Дія» заработает программа «єОселя»: в Минцифре назвали сроки
Министерство цифровой трансформации сейчас разрабатывает услугу доступного кредитования для украинцев «єОселя» на портале «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики в Телеграме.
«єОселя — это возможность приобрести украинцам жилье с минимальным первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях», — сказано в сообщении.
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Как заявили в Минцифры, программа заработает в 20-х числах октября. Сейчас в приложении услуги еще нет.
Уже пять банков интегрированы в программу: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк и Глобус Банк.
В этом году участниками программы смогут стать социальные категории:
  • военные и правоохранители;
  • медики;
  • работники образования;
  • ученые.

Как работает шеринг документов в «Дія» 📳

С начала 2023-го года подать заявку в «єОселя» смогут все граждане, которые будут соответствовать определенным критериям.

Справка Finance.ua:

  • ранее Кабинет Министров принял два постановления, позволяющих запустить обновленную программу льготного ипотечного кредитования с октября;
  • в рамках программы можно будет приобрести жилье до 52,5 кв. м общей площади + 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. Если человек хочет купить что-то большее по площади, придется доплатить за это самостоятельно;
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По материалам:
Finance.ua
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