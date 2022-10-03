На портале «Дія» заработает программа «єОселя»: в Минцифре назвали сроки — Finance.ua

На портале «Дія» заработает программа «єОселя»: в Минцифре назвали сроки Сегодня 16:01 — Личные финансы

На портале «Дія» заработает программа «єОселя»: в Минцифре назвали сроки

Министерство цифровой трансформации сейчас разрабатывает услугу доступного кредитования для украинцев «єОселя» на портале «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики в Телеграме

«єОселя — это возможность приобрести украинцам жилье с минимальным первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях», — сказано в сообщении.

Как заявили в Минцифры, программа заработает в 20-х числах октября. Сейчас в приложении услуги еще нет.

Уже пять банков интегрированы в программу: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк и Глобус Банк.

В этом году участниками программы смогут стать социальные категории:

военные и правоохранители;

медики;

работники образования;

ученые.

С начала 2023-го года подать заявку в «єОселя» смогут все граждане, которые будут соответствовать определенным критериям.

Справка Finance.ua:

ранее Кабинет Министров принял два постановления, позволяющих запустить обновленную программу льготного ипотечного кредитования с октября;

в рамках программы можно будет приобрести жилье до 52,5 кв. м общей площади + 21 кв. м на каждого последующего члена семьи. Если человек хочет купить что-то большее по площади, придется доплатить за это самостоятельно;

оставшиеся без работы люди не смогут претендовать на ипотеку до момента трудоустройства.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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