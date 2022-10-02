Ипотека под 3% стартует с октября: кто может воспользоваться — мнение экспертов Сегодня 15:02 — Недвижимость

С октября в Украине стартует программа «Доступная ипотека» под 3%. Воспользоваться льготными условиями покупки жилья уже в этом году могут силовики, ветераны, внутренне перемещенные лица, медики и педагоги.

Кто первым может воспользоваться программой

Первая категория — военнослужащие Вооруженных Сил по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Гострансслужбы, военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, лица рядового и начальствующего состава ГСЧС, сотрудники Службы судебной охраны, лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро, полицейские и члены их семей.

Вторая категория — медицинские работники (специалисты и профессионалы) учреждений здравоохранения, педагогические, научные сотрудники учебных заведений государственной или коммунальной формы собственности.

Третья категория — ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, определенные статьей 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Четвертая категория — внутриперемещенные лица.

Условия получения льготной ипотеки

С 2023 г. воспользоваться условиями программы смогут и другие категории граждан, но по ставке 7% годовых. По условиям программы ипотечный кредит можно будет оформить сроком до 20 лет. Первоначальный взнос — от 20%. Единоразовая комиссия — 0,5% от суммы кредита. Приобрести недвижимость по программе кредитования можно будет как на вторичном, так и на первичном рынке.

Читайте также Жилье за рубежом: что нужно знать о покупке недвижимости в Европе

Условиями программы могут воспользоваться все граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 квадратного метра для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 квадратный метр — на каждого следующего члена семьи.

Со стороны государства массовое ипотечное кредитование обеспечит ЧАО «Укрфинжилье» через уполномоченные банки.

Важный нюанс: заявку на участие в программе можно будет оформить исключительно через приложение «Дія».

Будет ли работать программа на практике

По мнению начальницы управления по работе с партнерами «Глобус Банка» Екатерины Лычаной, программа, скорее всего, будет еще дорабатываться. Так, в частности, заявлено о возможности кредитования на первичном и вторичном рынках. При этом сейчас ограничение НБУ на снятие наличных средств с текущих счетов до 100 тысяч гривен в день, что ограничит реализацию программы для вторичного рынка.

Читайте также Застройщики вернули в продажу десятки новостроек, но есть ли на них спрос

Кроме того, в программе четко прописано, что заявку можно оформить исключительно через приложение «Дія». Это отличная инициатива, но нужно учитывать, что не все граждане имеют смартфоны для установки этого приложения. Поэтому было бы неплохо, чтобы клиент мог подать документы непосредственно в отделении банка.

Рынок недвижимости вторичного и первичного жилья сейчас неактивен. программа может стимулировать развитие рынка недвижимости. Активизация первичного рынка будет стимулировать экономику — это и налоги, и рабочие места, и развитие сопутствующих сфер — производства строительных материалов, мебельной промышленности и других.

Так, за год работы по программе «Доступная ипотека 7%» было выдано 1,8 тысячи кредитов на сумму почти 1,8 миллиарда гривен. Эксперт убеждена, что программа кредитования под 3% будет не менее успешной.

Во-первых, в программе изменена форма расчета количества квадратных метров на семью. Следовательно, количество граждан, которые смогут использовать эту программу, должно увеличиться.

Во-вторых, выделены категории граждан (в т.ч. военные, медики, педагоги и ВПЛ), которые могут претендовать на пониженную процентную ставку.

В-третьих, было заявлено, что для первичного рынка будет расширен список схем финансирования. Это тоже очень положительный фактор, потому что участниками этой программы сможет стать большее количество застройщиков.

Экспертное «Против»

Не столь оптимистичен в оценках перспектив программы ипотечного кредитования под 3% исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его мнению, наибольший риск подобных программ состоит в наследственности обязательств государства на длительный период.

Относительно реальных цифр. На сегодняшний день в Украине ставка рефинансирования НБУ составляет 25%, ставки по кредитам банков — около 30% годовых. Ставки могут варьироваться в зависимости от инфляции. По условиям программы, ипотека будет предоставляться под льготную процентную ставку 3% годовых. То есть каждый год на каждого получателя ипотеки государство должно выделять средства для погашения разницы процентных ставок.

Ипотека хорошо работает при низкой ставке рефинансирования, низкой ставке по банковским кредитам и низкой инфляции. Но когда в текущем году прогнозируют инфляцию на уровне 30%, в следующем году — тоже 30%, а ипотечный кредит выдается под 3%, то возникают вопросы потенциальных рисков финансирования такой кредитной программы. Условно говоря, на миллионе гривен государство должно платить 270 тысяч в качестве компенсации процентов банкам.

Кроме того, особенность заключения кредитных договоров под ипотеку состоит в том, что заключаются несколько договоров: в отдельности — договор с банком о предоставлении кредита под рыночную ставку, в отдельности — договор с соответствующим государственным органом на возмещение процентной ставки. Следовательно, это должно быть трехстороннее соглашение. Если же государство по какой-то причине не предусмотрит средства в государственном бюджете на возмещение разницы по ставкам по кредиту (а такие случаи бывали), то кто будет погашать эту разницу?

Самая большая потенциальная проблема программы льготного ипотечного кредитования — это стабильность и предсказуемость положения дел в государстве.

К слову, это проблема не только программ льготных ипотечных кредитов, но и программ кредитования бизнеса «5-7-9», и программы кредитования аграриев под нулевую ставку, и других подобных программ. А ведь срок действия этих программ — всего несколько лет. А в случае с льготной ипотекой речь идет о периоде 20 лет.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.