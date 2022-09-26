Жилье за рубежом: что нужно знать о покупке недвижимости в Европе — Finance.ua

Жилье за рубежом: что нужно знать о покупке недвижимости в Европе Сегодня 09:04 — Личные финансы

Жилье за рубежом: что нужно знать о покупке недвижимости в Европе

Согласно последним данным, более 5 миллионов украинцев переехали в Европу. Часть из них уже адаптировалась к жизни в новых странах и теперь ищут возможность приобрести здесь жилье.

Каждая европейская страна устанавливает свои правила покупки жилья. У одних для оформления сделки достаточно украинского паспорта, правительство других предъявляет покупателям ряд требований. В каких странах легче всего купить жилье и что для этого нужно — читайте далее.

Непредвиденные расходы: что нужно знать, покупая жилье в Европе

В большинстве стран ЕС украинцам необходимо получить местный налоговый номер для уплаты налогов на недвижимость, отметила в комментарии РБК-Украина управляющий партнер юридической компании GLS Ольга Черевко.

«Некоторые страны требуют, чтобы расчет за недвижимость производили только с банковского счета, открытого на территории государства, где покупается жилье. Некоторые страны, например Австрия, вообще запрещают иностранцам покупать недвижимость без получения специального разрешения», — обращает она внимание.

Есть стандартные вопросы, на которые следует обратить внимание при покупке жилья за границей:

налоги, связанные с владением имуществом. В некоторых европейских странах такой налог может достигать 2% стоимости имущества в год;

стоимость содержания недвижимости (если есть бассейн или консьерж, то расходы могут быть огромными);

налоги, которые необходимо уплатить при приобретении (сюда входят пошлины, сервисы юриста, агентства недвижимости, нотариуса). Это также часто составляет существенную сумму затрат.

По словам экспертов, главная сложность, с которой сталкиваются украинцы, особенно сейчас — подтверждение легальности происхождения средств и получение их на счет в Европе. До войны такие платежи можно было сделать из Украины, но сейчас вывод валюты из Украины ограничен и каждый раз такая легализация средств превращается в «квест» с заранее неизвестным результатом.

Далее нужно внимательно отнестись к законодательству страны, в которой вы хотите купить имущество по налоговому резидентству в ней.

Как купить жилье в Австрии

Если вы не гражданин ЕС, но хотите купить жилье в одной из стран Европы, нужно знать о некоторых правилах. К примеру, свои требования есть в Австрии. Без каких-либо особых сложностей жилье там могут купить беженцы или те, кто ведет в стране бизнес. Но если вы не переехали туда, спасаясь от войны, или в Австрии у вас нет своей компании, стать владельцем недвижимого имущества там будет весьма сложно.

«Для того чтобы иметь возможность купить недвижимость в Австрии, украинцы должны получить разрешение от иммиграционного департамента. Это правило касается всех иностранцев (лиц, не имеющих австрийского гражданства или гражданства ЕС). А чтобы получить такое разрешение, необходимо доказать социальный или экономический интерес», — отмечает Ольга Черевко.

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Украинцам, которые получили убежище и проживают в Австрии, это сделать будет несложно. Поскольку можно доказать, что покупают недвижимость, чтобы удовлетворить свои жилищные потребности. Для удовлетворения такого интереса заявителя разрешение может быть выдано на покупку только одной квартиры или дома.

Также украинцы могут приобрести недвижимость при расширении бизнеса. Это будет подтверждением экономического энтузиазма.

Покупка недвижимости в Португалии

Для украинцев нет никаких ограничений по покупке недвижимости в Португалии. Иностранец имеет право покупать в этой стране жилую или коммерческую недвижимость в неограниченном количестве. Для покупки недвижимости иностранец обязан получить местный налоговый номер (NIF), поскольку при покупке недвижимости именно покупатель платит налог на покупку и в дальнейшем уплачивает ежегодный налог на недвижимость.

«Без местного налогового номера невозможно завершить сделку по покупке недвижимости в Португалии. Португалия также предоставляет возможности для иностранцев и украинцев в том числе. При покупке определенной недвижимости покупатель имеет право на получение „Голден визы“. Это право на жительство, которое дает возможность в перспективе через 5 лет получить португальский паспорт», — объясняет юрист.

При этом для получения паспорта человеку не нужно постоянно проживать на территории Португалии, в отличие от других видов вида на жительство. Достаточно только присутствовать в стране в течение 14 дней каждые 2 года.

Жилье в Болгарии

Еще одна страна, предоставляющая лояльные условия для покупки жилья — Болгария. При покупке недвижимости у нотариуса требуется только украинский паспорт. В редких случаях просят копии справки о доходах.

Риелтор Стефан Валчев отмечает, что сейчас цены на рынке недвижимости в Болгарии растут. Это связано с повышенным спросом на курортное жилье.

"Много клиентов из Германии, Польши, Чехии, Великобритании. Также из-за войны в Болгарию приехали и много украинцев. Многие из них стали покупать квартиры и дома",— объясняет он.

Риелтор напоминает, что год назад меблированная квартира на вторичном рынке продавалась за 500 евро за метр. Сейчас аналогичное жилье продается как минимум за 700-800 евро.

Как пишут болгарские профильные издания, во втором квартале 2022 года средняя цена загородных домов составляет 46 100 евро, для сравнения, в доковидный период стоимость сделок составляла 20 000-25 000 евро.

Правила покупки жилья в Испании

Чтобы стать владельцем испанской недвижимости, не нужно переживать насчет разрешения властей или вида на жительство. На рынке есть много вариантов как на первичном, так и на вторичном рынке.

Владелец недвижимости в Испании может находиться в стране до 90 дней в течение 180 дней. Однако, чтобы жить в этой стране дольше, нужно оформлять вид на жительство. Иностранцам, покупающим жилье в Испании, советуют пользоваться услугами агентств для удобства с документами, хотя это не обязательно.

Интересно, что подорожание жилья в 2022 году коснулось и Испании, в частности, Барселоны. Здесь впервые за 3 года зафиксировали рост стоимости жилья, правда, всего на 1%.

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