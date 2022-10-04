Как приобрести военные облигации в «Дія» (видео) — Finance.ua

Как приобрести военные облигации в «Дія» (видео)
Уже с третьего октября в Украине можно покупать военные облигации в электронном сервисе государственных услуг «Дія».
«Последние 3 года мы делали общение украинцев с государством простым, удобным и быстрым. Сейчас мы предоставляем людям возможность помочь государству в сверхсложные времена так же просто и удобно, приобретя военные облигации в „Дія“. Они поддерживают Вооруженные Силы, которые уничтожают врага и деоккупируют города. Это ваш вклад, работающий на победу», — сообщил вчера вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Как это работает
Покупаете облигации в «Дія», поддерживаете ВСУ, а через время получаете свои средства обратно с процентами. Это как депозит, работающий на победу.
Стоимость одной облигации — от 900 грн.
Какое количество можно приобрести
Ограничений в количестве нет, вы можете приобрести сколько угодно и поддержать наших военных. Банки, где можно приобрести (по состоянию на 3 октября): Альфа-Банк; Укргазбанк и Bond UA.
Куда поступят выплаты
Выплаты поступят на карту єПідтримка.
Сроки
- даты выплат — сроком до 1,5 года;
- проценты дохода — от 11 до 16 процентов годовых;
- названия в честь временно оккупированных городов и территорий — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.
«Дія» не продает облигации самостоятельно. Приложение только помогает приобрести облигации у одного из партнеров — банков и лицензированных брокеров.
Как купить облигации в «Дія»?
- Обновите приложение до последней версии;
- в Услугах найдите Военные облигации;
- выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий;
- выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации;
- укажите количество облигаций;
- введите контактные данные и выберите карту «єПідтримка», на которую получите выплаты через некоторое время;
- проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру;
- подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации;
- ждите уведомления от «Дія». Зачисление на счет в ценных бумагах производится в течение трех рабочих дней.
«Дія» уведомит, когда облигации поступят на ваш счет в ценных бумагах.
«Дія» — одно из самых безопасных приложений в мире
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