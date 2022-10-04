Как приобрести военные облигации в «Дія» (видео) — Finance.ua

Как приобрести военные облигации в «Дія» (видео) Сегодня 11:04 — Казна и Политика

Уже с третьего октября в Украине можно покупать военные облигации в электронном сервисе государственных услуг «Дія».

«Последние 3 года мы делали общение украинцев с государством простым, удобным и быстрым. Сейчас мы предоставляем людям возможность помочь государству в сверхсложные времена так же просто и удобно, приобретя военные облигации в „Дія“. Они поддерживают Вооруженные Силы, которые уничтожают врага и деоккупируют города. Это ваш вклад, работающий на победу», — сообщил вчера вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как это работает

Покупаете облигации в «Дія», поддерживаете ВСУ, а через время получаете свои средства обратно с процентами. Это как депозит, работающий на победу.

Стоимость одной облигации — от 900 грн.

Какое количество можно приобрести

Укргазбанк и Bond UA. Ограничений в количестве нет, вы можете приобрести сколько угодно и поддержать наших военных. Банки, где можно приобрести (по состоянию на 3 октября): Альфа-Банк

Куда поступят выплаты

Выплаты поступят на карту єПідтримка.

Сроки

даты выплат — сроком до 1,5 года;

проценты дохода — от 11 до 16 процентов годовых;

названия в честь временно оккупированных городов и территорий — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.

«Дія» не продает облигации самостоятельно. Приложение только помогает приобрести облигации у одного из партнеров — банков и лицензированных брокеров.

Как купить облигации в «Дія»?

Обновите приложение до последней версии;

в Услугах найдите Военные облигации;

выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий;

выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации;

укажите количество облигаций;

введите контактные данные и выберите карту «єПідтримка», на которую получите выплаты через некоторое время;

проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру;

подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации;

ждите уведомления от «Дія». Зачисление на счет в ценных бумагах производится в течение трех рабочих дней.

«Дія» уведомит, когда облигации поступят на ваш счет в ценных бумагах.

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