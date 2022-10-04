Как приобрести военные облигации в «Дія» (видео) — Finance.ua
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Как приобрести военные облигации в «Дія» (видео)

Казна и Политика
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Уже с третьего октября в Украине можно покупать военные облигации в электронном сервисе государственных услуг «Дія».
«Последние 3 года мы делали общение украинцев с государством простым, удобным и быстрым. Сейчас мы предоставляем людям возможность помочь государству в сверхсложные времена так же просто и удобно, приобретя военные облигации в „Дія“. Они поддерживают Вооруженные Силы, которые уничтожают врага и деоккупируют города. Это ваш вклад, работающий на победу», — сообщил вчера вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Как это работает
Покупаете облигации в «Дія», поддерживаете ВСУ, а через время получаете свои средства обратно с процентами. Это как депозит, работающий на победу.
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Стоимость одной облигации — от 900 грн.
Какое количество можно приобрести
Ограничений в количестве нет, вы можете приобрести сколько угодно и поддержать наших военных. Банки, где можно приобрести (по состоянию на 3 октября): Альфа-Банк; Укргазбанк и Bond UA.
Куда поступят выплаты
Выплаты поступят на карту єПідтримка.
Сроки
  • даты выплат — сроком до 1,5 года;
  • проценты дохода — от 11 до 16 процентов годовых;
  • названия в честь временно оккупированных городов и территорий — Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым.
«Дія» не продает облигации самостоятельно. Приложение только помогает приобрести облигации у одного из партнеров — банков и лицензированных брокеров.
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Как купить облигации в «Дія»?
  • Обновите приложение до последней версии;
  • в Услугах найдите Военные облигации;
  • выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий;
  • выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации;
  • укажите количество облигаций;
  • введите контактные данные и выберите карту «єПідтримка», на которую получите выплаты через некоторое время;
  • проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру;
  • подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации;
  • ждите уведомления от «Дія». Зачисление на счет в ценных бумагах производится в течение трех рабочих дней.
«Дія» уведомит, когда облигации поступят на ваш счет в ценных бумагах.

«Дія» — одно из самых безопасных приложений в мире

По материалам:
Finance.ua
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