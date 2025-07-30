Военные инструкторы будут получать дополнительно от 15 до 30 тыс. гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Военные инструкторы будут получать дополнительно от 15 до 30 тыс. гривен

2
Военные инструкторы будут получать дополнительно от 15 до 30 тыс. гривен
Военные инструкторы будут получать дополнительно от 15 до 30 тыс. гривен
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительных выплатах инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений.
Об этом говорится в карточке законопроекта № 13320 на сайте Верховной Рады.
В период действия военного положения военнослужащие, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), получают ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен.
Читайте также

Кто не получит средства

Однако такая выплата не предусмотрена для инструкторско-преподавательского состава высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования и учреждений профессионального высшего военного образования.
Поэтому закон был принят для «обеспечения равных условий для всех военнослужащих», независимо от того, работают они в учебных частях или военных вузах.
Напомним, для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям возобновили обязательную военную подготовку. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Такое решение должно решить проблему нехватки медиков в ВСУ.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems