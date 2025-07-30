Военные инструкторы будут получать дополнительно от 15 до 30 тыс. гривен — Finance.ua

Военные инструкторы будут получать дополнительно от 15 до 30 тыс. гривен Сегодня 09:17

Военные инструкторы будут получать дополнительно от 15 до 30 тыс. гривен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительных выплатах инструкторско-преподавательскому составу высших военно-учебных заведений и их структурных подразделений.

Об этом говорится в карточке законопроекта № 13320 на сайте Верховной Рады.

В период действия военного положения военнослужащие, занимающие должности инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях), получают ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере от 15 000 до 30 000 гривен.

Кто не получит средства

Однако такая выплата не предусмотрена для инструкторско-преподавательского состава высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования и учреждений профессионального высшего военного образования.

Поэтому закон был принят для «обеспечения равных условий для всех военнослужащих», независимо от того, работают они в учебных частях или военных вузах.

Напомним, для соискателей высшего образования по медицинским и фармацевтическим специальностям возобновили обязательную военную подготовку. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Такое решение должно решить проблему нехватки медиков в ВСУ.

hromadske По материалам:

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