Водителям в Варшаве придется платить больше за парковку: новые тарифы — Finance.ua
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Водителям в Варшаве придется платить больше за парковку: новые тарифы

Сегодня 15:44Личные финансы
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Водителям в Варшаве придется платить больше за парковку: новые тарифыВодителям в Варшаве придется платить больше за парковку: новые тарифы
В варшавской мэрии решили сменить тариф в определенных парковочных зонах. Новые условия вступят в силу с 15 августа 2022 года.
Об этом сообщает Warszawa Nasze Miasto.
Так, речь идет о зонах платной парковки (SPPN), которые не находятся под охраной. Власти Варшавы объяснили, что такой шаг входит в план долгосрочной стратегии развития города.
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«Прежде всего, я хотел бы избежать ситуации, как это было в Варшаве в прошлом, когда в течение 10 — 15 лет цены на парковку вообще не повышались, а потом произошел большой скачок. Именно поэтому мы решили подготовить эту индексацию. Это мероприятие мы планировали уже давно, поэтому это ни в коем случае не способ заткнуть дыру в бюджете», — объяснил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Какими будут цены на парковку в зонах SPPN:

  • первый час парковки обойдется в 4,50 злотых (ранее 3,90 злотых);
  • за второй час придется заплатить 5,40 злотых (ранее 4,60 злотых);
  • цена за третий час парковки составляет 6,40 злотых (ранее 5,5 злотых);
  • четвертый и каждый следующий час — 4,50 злотых (ранее 3,90 злотых).

Условия парковки в платных зонах и штрафы за неуплату

Оставлять машины можно с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера.
Для нарушителей, не оплативших парковку в зоне SPPN, штрафы также станут больше. После новшеств придется выложить из кошелька уже не 250 злотых, а 300 злотых. Однако по-прежнему действует пониженная ставка для тех, кто оплатит штраф в первые 7 дней. В таком случае с водителя взыщут всего 200 злотых.
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Вместе с тем зону платной парковки SPPN расширят. Речь идет о районах Mokotów и Praga-Półnoс. На Gornym Mokotowie она будет продолжена до улицы Różanej, а в Dolnym Mokotowie — до улицы Gagarina.
Однако если новые цены на парковку начнут действовать уже с середины августа текущего года, то изменений по увеличению парковочных мест следует ожидать с начала января 2023 года.
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По материалам: Телеканал 24
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