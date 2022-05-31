Штрафы за нарушение ПДД в Польше: где проверить и как оплатить — Finance.ua
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Штрафы за нарушение ПДД в Польше: где проверить и как оплатить

Сегодня 20:04Личные финансы
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Штрафы за нарушение ПДД в Польше: где проверить и как оплатитьШтрафы за нарушение ПДД в Польше: где проверить и как оплатить
На время военного положения в Украине многие украинцы выехали в Польшу, чтобы обезопасить себя и свои семьи. При этом люди, особенно в первые недели эвакуации, выезжали в соседнюю страну на своих автомобилях.
Если в первые дни и недели к украинским водителям относились достаточно лояльно и закрывали глаза на многие нарушения и незнание правил, то сейчас в большинстве стран Европы, в том числе и в Польше, к украинцам относятся по всей строгости закона. В связи с этим Bigmir Авто рассказали об основных отличиях польских и украинских ПДД.

Штрафы в Польше

Если говорить в целом о штрафах за нарушение правил дорожного движения в Польше, то в основном они намного выше, чем в Украине. Ниже можно ознакомиться с детальной таблицей штрафов за самые популярные нарушения правил дорожного движения в Польше.
Штрафы за нарушение ПДД в Польше: где проверить и как оплатить

Можно ли в Польше ездить с включенными противотуманками

Что касается света фар, то в Польше такие же требования, как и в Украине, с одним исключением — ДХО (дневные ходовые огни), а при их отсутствии ближний свет фар в светлое время суток на автомобиле должны быть включены круглый год. Как и в Украине, заменить ДХО противотуманными фарами в Польше нельзя.
Если говорить о режиме использования противотуманных фар, то их можно включать исключительно в условиях тумана и недостаточной видимости.

Наказание за езду в нетрезвом состоянии в Польше

Наказание за езду в нетрезвом состоянии в Польше немного отличается от украинского. Для начала условно разделим состояния опьянения на три группы:
  • 0 — 0,19 промилле;
  • 0,2 — 0,5 промилле;
  • более 0,5 промилле.
Если в крови водителя меньше 0,2 промилле, наказания не будет вовсе.
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Если в крови водителя от 0,2 до 0,5 промилле, то за это польские законы предусматривают наказание в виде:
  • штрафа от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней;
  • запрета на вождение сроком от 6 месяцев до 3 лет;
  • списание 10 штрафных баллов.
Если в крови водителя больше 0,5 промилле алкоголя, то ему грозит уголовная ответственность и следующие наказания:
  • штраф от 5 тыс. до 60 тыс.;
  • лишение свободы до 2-х лет;
  • запрет вождения (одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.

Штраф за неправильную парковку

Штраф за неправильную, как и за неоплаченную парковку в Польше может варьироваться от 100 до 500 злотых в зависимости от обстоятельств. При этом следует учитывать, что за неправильную парковку в Польше автомобиль могут не только оштрафовать, но и заблокировать колесо или забрать машину на штрафстоянку.

Сколько времени дается на оплату штрафа в Польше

Все штрафы в Польше можно условно разделить на три вида, и в зависимости от вида штрафа, на оплату штрафа дается разное время:
  1. Штраф наличными (Mandat gotówkowy). Чаще такой штраф выписывают иностранцам и лицам без определенного места жительства. Уплатить штраф необходимо именно той службе, которая его назначила. Оплачивать нужно наличными на месте, но иногда местные службы имеют терминалы, и штраф можно оплатить даже при отсутствии наличных денег.
  2. Заочный штраф. Например, такой штраф могут выписать за неправильную парковку. Если вы получили уведомление о таком штрафе, его нужно оплатить не позднее чем через 7 дней.
  3. Штраф кредитованый (Mandat kredytowany). Этот штраф может быть выписан как гражданам Польши, так и иностранцам, имеющим постоянное место жительства. Срок уплаты такого штрафа составляет 7 дней.
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Как проверить свои штрафы в Польше

Проверить свои штрафы в Польше можно так же, как в Украине, а именно, в режиме онлайн. Для проверки по сети есть два сервиса:
Если же проверить штрафы онлайн в Польше нет возможности, то следует обратиться в местный комиссариат и предоставить полицейским удостоверение личности.

Как оплатить штраф в Польше

Мы уже уточняли, что в Польше есть разные виды штрафов, поэтому в зависимости от вида выписанного вам штрафа будет отличаться и способ оплаты:
  • наличными на месте получения штрафа
  • картой на месте получения штрафа
  • в почтовом отделении
  • через интернет-банкинг по реквизитам
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

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По материалам: uamotors
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