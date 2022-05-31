Штрафы за нарушение ПДД в Польше: где проверить и как оплатить — Finance.ua

Штрафы за нарушение ПДД в Польше: где проверить и как оплатить

Сегодня 20:04 — Личные финансы

Штрафы за нарушение ПДД в Польше: где проверить и как оплатить

На время военного положения в Украине многие украинцы выехали в Польшу, чтобы обезопасить себя и свои семьи. При этом люди, особенно в первые недели эвакуации, выезжали в соседнюю страну на своих автомобилях.

Если в первые дни и недели к украинским водителям относились достаточно лояльно и закрывали глаза на многие нарушения и незнание правил, то сейчас в большинстве стран Европы, в том числе и в Польше, к украинцам относятся по всей строгости закона. В связи с этим Bigmir Авто рассказали об основных отличиях польских и украинских ПДД.

Штрафы в Польше

Если говорить в целом о штрафах за нарушение правил дорожного движения в Польше, то в основном они намного выше, чем в Украине. Ниже можно ознакомиться с детальной таблицей штрафов за самые популярные нарушения правил дорожного движения в Польше.

Можно ли в Польше ездить с включенными противотуманками

Что касается света фар, то в Польше такие же требования, как и в Украине, с одним исключением — ДХО (дневные ходовые огни), а при их отсутствии ближний свет фар в светлое время суток на автомобиле должны быть включены круглый год. Как и в Украине, заменить ДХО противотуманными фарами в Польше нельзя.

Если говорить о режиме использования противотуманных фар, то их можно включать исключительно в условиях тумана и недостаточной видимости.

Наказание за езду в нетрезвом состоянии в Польше

Наказание за езду в нетрезвом состоянии в Польше немного отличается от украинского. Для начала условно разделим состояния опьянения на три группы:

0 — 0,19 промилле;

0,2 — 0,5 промилле;

более 0,5 промилле.

Если в крови водителя меньше 0,2 промилле, наказания не будет вовсе.

Если в крови водителя от 0,2 до 0,5 промилле, то за это польские законы предусматривают наказание в виде:

штрафа от 50 до 5000 злотых или арест до 30 дней;

запрета на вождение сроком от 6 месяцев до 3 лет;

списание 10 штрафных баллов.

Если в крови водителя больше 0,5 промилле алкоголя, то ему грозит уголовная ответственность и следующие наказания:

штраф от 5 тыс. до 60 тыс.;

лишение свободы до 2-х лет;

запрет вождения (одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.

Штраф за неправильную парковку

Штраф за неправильную, как и за неоплаченную парковку в Польше может варьироваться от 100 до 500 злотых в зависимости от обстоятельств. При этом следует учитывать, что за неправильную парковку в Польше автомобиль могут не только оштрафовать, но и заблокировать колесо или забрать машину на штрафстоянку.

Сколько времени дается на оплату штрафа в Польше

Все штрафы в Польше можно условно разделить на три вида, и в зависимости от вида штрафа, на оплату штрафа дается разное время:

Штраф наличными (Mandat gotówkowy). Чаще такой штраф выписывают иностранцам и лицам без определенного места жительства. Уплатить штраф необходимо именно той службе, которая его назначила. Оплачивать нужно наличными на месте, но иногда местные службы имеют терминалы, и штраф можно оплатить даже при отсутствии наличных денег. Заочный штраф. Например, такой штраф могут выписать за неправильную парковку. Если вы получили уведомление о таком штрафе, его нужно оплатить не позднее чем через 7 дней. Штраф кредитованый (Mandat kredytowany). Этот штраф может быть выписан как гражданам Польши, так и иностранцам, имеющим постоянное место жительства. Срок уплаты такого штрафа составляет 7 дней.

Как проверить свои штрафы в Польше

Проверить свои штрафы в Польше можно так же, как в Украине, а именно, в режиме онлайн. Для проверки по сети есть два сервиса:

Штрафы, назначенные через Główny Inspektorat Transportu, можно узнать на сайте www.ebok.canard.gitd.gov.pl;

О назначенных штрафных баллах (Punkty Karnе) можно узнать на сайте: www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne.

Если же проверить штрафы онлайн в Польше нет возможности, то следует обратиться в местный комиссариат и предоставить полицейским удостоверение личности.

Как оплатить штраф в Польше

Мы уже уточняли, что в Польше есть разные виды штрафов, поэтому в зависимости от вида выписанного вам штрафа будет отличаться и способ оплаты:

наличными на месте получения штрафа

картой на месте получения штрафа

в почтовом отделении

через интернет-банкинг по реквизитам

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