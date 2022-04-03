ПДД: что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном авто — Finance.ua

Главное, что нужно запомнить (информация с сайта госуслуг gov.pl):
ближний свет фар авто должен быть включен в течение всего дня круглый год;
у пешехода есть приоритет не только когда он ступает на «зебру», но и когда только выходит на переход;
обязательно соблюдение безопасной дистанции с едущим впереди транспортным средством. Она составляет половину скорости, с которой двигается авто. Например, при скорости на автомагистрали 100 км/ч — расстояние между автомобилем 50 м);
водители должны создавать «коридор жизни» для свободного проезда автомобилей экстренных служб, при необходимости, съезжая с левой и правой полос движения;
В Польше действует правило последовательного выезда одного транспортного средства из каждой полосы. ПДД определяют принципы движения по отдельным полосам в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка;
для вождения авто в Польше необходимо иметь ID-карту или паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис страхования гражданско-правовой ответственности.
Штрафы в Польше
По информации автомобильной компании Continental, в Польше предусмотрены следующие штрафы:
за управление авто без удостоверения водителя штраф — не менее 1000 злотых;
за непристегнутый ремень — 100 злотых;
за перевозку ребенка в автокресле на переднем сиденье лицом назад к направлению движения — 300 злотых;
за использование телефона во время езды — 500 злотых;
за вождение в нетрезвом состоянии — от 50 до 5000 злотых, или арест до 30 суток. Возможно наказание в виде максимального штрафа в размере 30 тыс. злотых и лишение прав до 3 лет.
За превышение установленных лимитов скорости в Польше предусмотрены штрафы от 50 до 2500 злотых: