ПДД: что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном авто — Finance.ua
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ПДД: что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном авто

Сегодня 13:02Личные финансы
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ПДД: что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном автоПДД: что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном авто
Многие украинские беженцы, выезжая в Польшу на собственном авто, не знают всех правил движения по дорогам соседней страны, которые отличаются от украинских.
Сайт «Сегодня» рассказал об основных отличиях ПДД между странами, и какие штрафы за их нарушение предусмотрены.
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Главное, что нужно запомнить (информация с сайта госуслуг gov.pl):
  • ближний свет фар авто должен быть включен в течение всего дня круглый год;
  • у пешехода есть приоритет не только когда он ступает на «зебру», но и когда только выходит на переход;
  • обязательно соблюдение безопасной дистанции с едущим впереди транспортным средством. Она составляет половину скорости, с которой двигается авто. Например, при скорости на автомагистрали 100 км/ч — расстояние между автомобилем 50 м);
  • водители должны создавать «коридор жизни» для свободного проезда автомобилей экстренных служб, при необходимости, съезжая с левой и правой полос движения;
  • В Польше действует правило последовательного выезда одного транспортного средства из каждой полосы. ПДД определяют принципы движения по отдельным полосам в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка;
  • для вождения авто в Польше необходимо иметь ID-карту или паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис страхования гражданско-правовой ответственности.

Штрафы в Польше

По информации автомобильной компании Continental, в Польше предусмотрены следующие штрафы:
  • за управление авто без удостоверения водителя штраф — не менее 1000 злотых;
  • за непристегнутый ремень — 100 злотых;
  • за перевозку ребенка в автокресле на переднем сиденье лицом назад к направлению движения — 300 злотых;
  • за использование телефона во время езды — 500 злотых;
  • за вождение в нетрезвом состоянии — от 50 до 5000 злотых, или арест до 30 суток. Возможно наказание в виде максимального штрафа в размере 30 тыс. злотых и лишение прав до 3 лет.
За превышение установленных лимитов скорости в Польше предусмотрены штрафы от 50 до 2500 злотых:
  • до 15 км/ч — 100 злотых;
  • до 20 км/ч — 200 злотых;
  • до 25 км/ч — 300 злотых;
  • более 25 км/ч — 400 злотых;
  • более 30 км/ч — 800 злотых;
  • более 40 км/ч — 1000 злотых (2000 злотых — повторное нарушение);
  • более 50 км/ч — 1500 злотых (3000 злотых — повторное нарушение);
  • более 60 км/ч — 2000 злотых (4000 злотых — повторное нарушение);
  • более 70 км/ч — 2500 злотых (5000 злотых — повторное нарушение).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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