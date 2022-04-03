ПДД: что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном авто — Finance.ua

ПДД: что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном авто

Сегодня 13:02 — Личные финансы

ПДД: что нужно знать беженцам в Польше, которые едут на собственном авто

Многие украинские беженцы, выезжая в Польшу на собственном авто, не знают всех правил движения по дорогам соседней страны, которые отличаются от украинских.

Сайт «Сегодня» рассказал об основных отличиях ПДД между странами, и какие штрафы за их нарушение предусмотрены.

Главное, что нужно запомнить (информация с сайта госуслуг (информация с сайта госуслуг gov.pl ):

ближний свет фар авто должен быть включен в течение всего дня круглый год;

у пешехода есть приоритет не только когда он ступает на «зебру», но и когда только выходит на переход;

обязательно соблюдение безопасной дистанции с едущим впереди транспортным средством. Она составляет половину скорости, с которой двигается авто. Например, при скорости на автомагистрали 100 км/ч — расстояние между автомобилем 50 м);

водители должны создавать «коридор жизни» для свободного проезда автомобилей экстренных служб, при необходимости, съезжая с левой и правой полос движения;

В Польше действует правило последовательного выезда одного транспортного средства из каждой полосы. ПДД определяют принципы движения по отдельным полосам в ситуации, когда их количество уменьшается, а в месте сужения возникает пробка;

для вождения авто в Польше необходимо иметь ID-карту или паспорт, водительское удостоверение, техпаспорт, полис страхования гражданско-правовой ответственности.

Штрафы в Польше

По информации автомобильной компании Continental , в Польше предусмотрены следующие штрафы:

за управление авто без удостоверения водителя штраф — не менее 1000 злотых;

за непристегнутый ремень — 100 злотых;

за перевозку ребенка в автокресле на переднем сиденье лицом назад к направлению движения — 300 злотых;

за использование телефона во время езды — 500 злотых;

за вождение в нетрезвом состоянии — от 50 до 5000 злотых, или арест до 30 суток. Возможно наказание в виде максимального штрафа в размере 30 тыс. злотых и лишение прав до 3 лет.

За превышение установленных лимитов скорости в Польше предусмотрены штрафы от 50 до 2500 злотых:

до 15 км/ч — 100 злотых;

до 20 км/ч — 200 злотых;

до 25 км/ч — 300 злотых;

более 25 км/ч — 400 злотых;

более 30 км/ч — 800 злотых;

более 40 км/ч — 1000 злотых (2000 злотых — повторное нарушение);

более 50 км/ч — 1500 злотых (3000 злотых — повторное нарушение);

более 60 км/ч — 2000 злотых (4000 злотых — повторное нарушение);

более 70 км/ч — 2500 злотых (5000 злотых — повторное нарушение).

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