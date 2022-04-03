Как оформить полис «Зеленая карта» для выезда за границу — Finance.ua

Как оформить полис «Зеленая карта» для выезда за границу

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Как оформить полис «Зеленая карта» для выезда за границу

Зеленая карта — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны.

О тонкостях оформления Зеленой карты рассказала руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса Finance.ua Дарья Горбач во время вебинара «Зеленая карта: все, что нужно знать при выезде за границу».

Выплата страхового возмещения по Зеленой карте производится пострадавшим третьим лицам за ущерб, причиненный имуществу и здоровью третьих лиц.

Важно о системе страхования

Международная система автомобильного страхования «Зеленая карта» возникла в 1949 году для создания единых и действенных условий страхования при трансграничном движении транспортных средств. Украина присоединилась к системе в 1997 году. Сейчас сама система уже насчитывает 48 стран-членов, преимущественно страны Европы и СНГ.

Сумма страхового возмещения устанавливается в соответствии с законодательством страны, где произошел страховой случай. Например, лимит материального ущерба в Польше составляет 1 млн евро, а в Испании — 15 млн евро.

Следует также отметить, что у сертификата «Зеленая карта» во всех странах унифицированная форма, то есть выглядит одинаково.

Наличие данного сертификата — непременное условие для всех водителей, планирующих выехать за границу на собственном авто.

Виды Зеленой карты в Украине

для всех стран-членов международной системы Европейского союза (47 стран);

для стран СНГ — Молдовы, Азербайджана, России и Беларуси. Однако в связи с военным положением было принято решение исключить с 5 апреля россию и беларусь из системы. То есть украинские страховщики не смогут выписывать и производить выплаты по полисам тем автовладельцам, которые путешествуют в эти две страны.



Проверить силу страхования можно на сайте Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ), являющегося единственным объединением страховщиков, контролирующего работу и выполнение страховых обязательств компаний при обязательном страховании.

В случае отсутствия полиса страхования, например, при проверке правоохранительными органами других стран, выписывается штраф от 1 тыс. евро (зависит от страны), также может быть установлен запрет пересечения границы в будущем.

Поэтому лучше не рисковать и позаботиться о приобретении полиса «Зеленой карты» заранее. В частности, это вы можете сделать на сайте Finance.ua в разделе Страхование

Что изменилось в автостраховании с началом войны?

«Видимо, вы уже видели информацию о том, что полисы „Зеленой карты“ сейчас вообще не нужны. Но предлагаю разобраться в деталях и официальной информации», — отметила Горбач.

1 марта 2022 года Нацбанк Украины издал распоряжение, согласно которому гражданам, которые намерены выехать за границу на собственном автомобиле, не нужно иметь полис страхования «Зеленая карта». Таких договоренностей достигли с 4 странами — Польшей, Венгрией, Молдовой и Словакией. То есть, при пересечении границы с этими странами наличие этого полиса проверяться не будет.

«На пограничных пунктах с этими странами Зеленую карту не будут проверять. И если перечитать решение НБУ, то страны договорились о том, чтобы этот полис не проверять. Но решения о том, чтобы у водителей не было Зеленой карты, не было. То есть водители могут выехать без Зеленой карты, но придется оформить автогражданку в той стране, куда они приехали, или онлайн в Украине», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, МТСБУ со 2 марта упростило систему оформления и снизило цены:

на период военного положения были снижены цены на 50% для легковых автомобилей со сроком действия 15 дней и 1 месяц;

разрешение на оформление электронных договоров Зеленая карта путем генерирования PDF-файлов. Также международное страховое бюро предоставило разъяснение, что страны-члены системы признают украинские электронные Зеленые карты и что их даже не нужно распечатывать — достаточно иметь PDF-файл в любом гаджете.



"Добавлю, что решение о том, что страны-соседи не будут проверять эти полисы, было также принято из-за значительной нагрузки на пропускные пункты на границах — так, по официальным данным, в период с 24 по 27 февраля из Украины выехало около 2 млн человек. Это половина выехавших всего за месяц, поэтому на границе образовались длинные очереди на десятки километров.

Кроме очереди на пересечение границы существовала еще параллельная очередь — на оформление Зеленой карты. Поэтому до 1 марта обязательным условием при пересечении границы было наличие физического оригинального бланкового полиса той унифицированной формы. И большинство людей не успели оформить полисы заранее, потому и образовалась еще одна очередь", — рассказывает Горбач.

Какие документы необходимы для оформления Зеленой карты?

Данные из техпаспорту авто;

написание фамилии и имени страхователя человека, на который будет оформляться полис (как в загранпаспорте). Кстати, полис не обязательно должен оформляться на владельца техпаспорта — он будет действовать на любое лицо, допущенное к управлению автомобилем;



идентификационный номер



"Отмечу, что Зеленая карта должна быть оформлена только в печатном виде — не важно, бланк у вас или его электронный вид. Выписываемые от руки полисы не признаются международным страховым бюро, а возмещение по ним не будет производиться.

Намеренно это подчеркиваю, так как не раз уже слышала от клиентов и видела лично полисы, которые выписывались от руки на границе. Такого делать нельзя — будьте бдительны и проверяйте, в какой форме вам предоставляется эта услуга", — посоветовала руководитель службы заботы о клиентах страхового бизнеса.

Как оформить Зеленую карту на Finance.ua?

Сейчас большинство офисов страховых компаний переехали в Западную Украину и полноценно там работают. Но ради своей безопасности и для сбережения времени оформить полис Зеленой карты лучше онлайн на Finance.ua.

Вы можете оставить запрос и отправить документы для оформления менеджеру удобным для вас способом. После оформления вы получите:



полис;

памятку — как действовать при страховом случае;



рекомендации международного страхового бюро.



Минимальный срок оформления составляет 15 дней, а максимальный — 1 год. Однако если вы оформляете полис на 15 дней, а затем понимаете, что вам нужно остаться за границей дольше, вы всегда можете продлить срок действия полиса таким же образом.

Мы, как надежный и крупнейший маркетплейс в Украине, стараемся сделать покупку полисов максимально доступной и простой. Так что берегите свое время и нервы — оформляйте Зеленую карту на Finance.ua.

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