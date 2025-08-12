⛽️ Finance.ua разыгрывает 5 сертификатов на горючее по 1000 грн — Finance.ua

⛽️ Finance.ua разыгрывает 5 сертификатов на горючее по 1000 грн
👇 Для участия в розыгрыше нужно выполнить всего 2 действия:
1. Быть подписанным на канал «Finance.ua — онлайн-страхование».
2. Нажмите кнопку «Принять участие» под закрепленным постом в канале.
1 победитель = 1 сертификат
📅 Когда узнаем имена счастливчиков?
Итоги объявим 22 августа. Подробные правила — по ссылке.
Победителей выберет телеграм-бот случайным образом. Для получения приза необходимо будет предоставить контактные данные.
🚗 Всё просто: кликай — выигрывай — заправляйся!
