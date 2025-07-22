😱В Киеве стартовала промо-акция от Finance.ua: отсканируй QR-код и сэкономь 1000 грн на автогражданке! — Finance.ua
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😱В Киеве стартовала промо-акция от Finance.ua: отсканируй QR-код и сэкономь 1000 грн на автогражданке!

Страхование
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😱В Киеве стартовала промо-акция от Finance.ua: отсканируй QR-код и сэкономь 1000 грн на автогражданке!
😱В Киеве стартовала промо-акция от Finance.ua: отсканируй QR-код и сэкономь 1000 грн на автогражданке!
Этим летом на улицах столицы появились промоутеры в ярких костюмах с большими QR-кодами, которые стали частью масштабной акции от Finance.ua.
Акция проходит на самых популярных локациях Киева, в частности, на Крещатике, Майдане Незалежности, Подоле, а также возле ТРЦ Lavina и Gulliver.
Каждый, кто встретит промоутера с QR-кодом и отсканирует его, получит скидку 1000 грн на обязательное автострахование — автогражданку. Промокод действует на покупку полиса через сервис Finance.ua. Все быстро, удобно и с выгодой.
😱В Киеве стартовала промо-акция от Finance.ua: отсканируй QR-код и сэкономь 1000 грн на автогражданке!
«Наша цель — не просто напомнить водителям о важности автострахования, но и сделать его более доступным. Мы решили сделать это креативно, с юмором и пользой», — рассказывают в Finance.ua.
Встретив на улице голубого промоутера с QR-кодом — не сомневайтесь, сканируйте и забирайте свою скидку на автогражданку от Finance.ua ! Промоакция действует до 28 июля 2025 года.
Не в Киеве, но хотите выгодно оформить автогражданку?
Finance.ua не забывает и о своих клиентах из других городов Украины. Переходите на страницу акции, на которой, заполнив форму, можно получить промокод на скидку на автогражданку.
Официальные условия акции доступны по ссылке: Условия акции Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
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