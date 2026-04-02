Страховой рынок Украины демонстрирует рост и прозрачность — НБУ 02.04.2026, 21:24

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный

Страховой сектор Украины во время полномасштабной войны демонстрирует рост, повышение прозрачности и способность адаптироваться к кризисным условиям.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время Ukraine National Insurance Conference.

Сокращение количества компаний

Пышный рассказал, что за последние два года страховой рынок пережил очищение, в результате которого количество игроков страхового сектора сократилось с 215 до 57 компаний.

«Страховой рынок — прибыльный, инвестиционно привлекательный, очень перспективный. Так, компаний сейчас 57, но активы этих компаний на 30% больше, чем раньше у 215 страховых компаний», — отметил Пышный.

По его убеждению, в Украине уровень проникновения страховых услуг впервые с начала полномасштабной войны начал существенно расти, а регулятор стремится выступать партнером страхового рынка.

Говоря о современной работе страхового рынка, Пышный отметил, что конкуренция на рынке должна создать фундамент для улучшения качества услуг, чтобы в Украину стремились попасть глобальные игроки.

«Сейчас 0,8% ВВП Украины продуцирует именно сектор страхования, показатель хороший, мы видим органичный качественный рост присутствия страховых услуг», — отметил глава НБУ.

Евроинтеграция и дальнейшие шаги

Относительно евронтеграционных процессов глава НБУ сообщил, что постоянно общается с европейскими партнерами относительно реформирования украинского страхового сектора и более быстрого приведения норм его работы в соответствие с нормами законодательства Евросоюза.

«Страховой рынок реформируется, растет, вводит лучшие практики, становится операционно устойчивым, мы можем уже Евросоюзу предложить наш опыт, какие именно регуляции, буферы устойчивости, требования имеют наилучший эффект, мы не теоретики, мы практики, мы за 2,5 года прошли большой путь», — отметил Пышный.

По его словам, Национальный банк Украины будет продолжать путь валютной либерализации, а также сейчас работает над инициативой упрощения отчетности для страховых компаний.

