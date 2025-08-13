Как оформить страховку на авто в Германии — Finance.ua

Как оформить страховку на авто в Германии
Если вы планируете ездить по немецким дорогам, без автостраховки не обойтись. Это обязательное требование и финансовая защита при авариях, поломках или спорах на дороге. Выбирайте полис внимательно: низкая цена не всегда означает выгодные условия. Важно понимать, что именно и от каких рисков он покрывает.
Виды страховки авто в Германии
1. Обязательное страхование гражданской ответственности (Haftpflichtversicherung). Без этого полиса автомобиль не будет зарегистрирован. Он защищает не вас, а других участников движения, которым вы можете причинить вред:
- вред здоровью (до 7,5 млн евро);
- материальный ущерб (до 1,22 млн евро);
- косвенные убытки (до 50 тыс. евро).
Многие компании предлагают лимиты до 100 млн евро, что особенно полезно даже в случае незначительных ДТП.
Не покрывает:
- ремонт вашего авто;
- травмы водителя, если он виноват;
- повреждение личных вещей в машине.
2. Teilkasko — частичное каско. Защищает от воровства, стихийных бедствий, пожаров, повреждений стекла и вреда от животных. Оптимальный вариант для авто стоимостью 3−15 тыс. евро в возрасте до 10 лет.
3. Vollkasko — полное каско. Включает все риски Teilkasko и дополнительно покрывает ущерб, если вы сами стали виновником аварии или в случае вандализма. Подходит для новых авто, машин дороже 15 тыс. евро, а также при покупке в кредит.
Что влияет на стоимость страховки
- SF-Klasse — класс безаварийной езды. Чем дольше вы ездите без ДТП, тем дешевле полис.
- Возраст и опыт водителя — молодые и пожилые водители платят больше. При смене страховой компании учитывают, сколько вы реально ездили без аварий в Германии, а не то, какой у вас был класс у предыдущего страховщика.
- Характеристики авто — марка, модель, год выпуска, тип топлива, стоимость. Новые и дорогие машины будут стоить дороже в страховке.
- Годовой пробег — чем больше вы планируете ездить, тем выше будет страховой взнос.
- Место парковки — если у вас есть свое место в подземном или закрытом гараже, это большой плюс. Машины, ночующие на улице, чаще становятся жертвами угона или повреждений, поэтому страховка на них обычно дороже.
- Условия ремонта — некоторые страховщики предлагают скидку, если вы согласитесь ремонтировать машину только в их партнерских сервисах. Это называется «Werkstattbindung». Это выгодно по деньгам, но ограничивает вас в выборе автомастерской.
Дополнительные опции и услуги
- Kfz-Schutzbrief — эвакуация, ремонт на месте, подвоз горючего, гостиница при поломке. Обычно стоит 10−30 € в год.
- Auslandsschutz (или Mallorca-Deckung) — повышение лимитов ответственности при аренде авто за рубежом.
- Kfz-Unfallversicherung — покрывает лечение и восстановление после аварии для вас и пассажиров, даже если вы виновны.
- Fahrerschutz — защита водителя, если он виновен в ДТП.
- Verkehrsrechtsschutz — покрытие расходов на адвоката и суд.
- GAP-Deckung — актуально при кредите или лизинге авто.
Советы для украинцев в Германии
- Возьмите справку из Украины о безаварийной езде, переведите ее на немецкий и подайте в страховую. Это может существенно снизить взнос.
- Обращайтесь к консультантам, которые говорят на украинском или русском, чтобы избежать ошибок в документах.
- Оформите зеленую карту, если едете в другие страны ЕС или в Украину.
- Не выбирайте полис только по цене. Дешевый тариф часто имеет ограниченное покрытие. Лучше потратить немного больше времени и выбрать полис, который действительно подойдет вам.
