«Страхование по-человечески»: как работает страхование имущества от ракет и «шахедов» — Finance.ua

«Страхование по-человечески»: как работает страхование имущества от ракет и «шахедов»
В новом выпуске 2 сезона подкаста «Страхование по-человечески» от Finance.ua мы поговорим о страховании от ракет и дронов — на тему, которая каждый день становится все более актуальной. Разбираемся вместе с экспертами:
✅ Андрей Семченко, CEO страховой компании ИНГО, объяснит, как работает страхование от военных рисков, какие объекты можно застраховать и сколько реально стоит защита жилья или авто.
✅ Дмитрий Соколов, руководитель страхового направления Finance.ua и Minfin.com.ua, расскажет, как оформить полис онлайн, совместимо ли страхование с программой «єВідновлення» и почему этот сервис уже сегодня спасает кошельки украинцев.
Вас ждет много полезной информации:
❓Как работает страхование от военных рисков?
❓Почему украинцы не доверяют страхованию — и как это меняется?
❓ Как определяется сумма компенсации?
❓ Как именно происходит выплата?
В видео объясняем, как уберечь квартиру, автомобиль или бизнес от «прилетов». На человеческом языке👇
А по промокоду «ЮТУБ» получите скидку 5% на страхование от последствий прилетов.
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