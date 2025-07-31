«Страхование по-человечески»: как работает страхование имущества от ракет и «шахедов» — Finance.ua

«Страхование по-человечески»: как работает страхование имущества от ракет и «шахедов» Сегодня 10:32 — Страхование

«Страхование по-человечески»: как работает страхование имущества от ракет и «шахедов»

В новом выпуске 2 сезона подкаста « Страхование по-человечески » от Finance.ua мы поговорим о страховании от ракет и дронов — на тему, которая каждый день становится все более актуальной. Разбираемся вместе с экспертами:

✅ Андрей Семченко, CEO страховой компании ИНГО, объяснит, как работает страхование от военных рисков, какие объекты можно застраховать и сколько реально стоит защита жилья или авто.

✅ Дмитрий Соколов, руководитель страхового направления Finance.ua и Minfin.com.ua, расскажет, как оформить полис онлайн, совместимо ли страхование с программой «єВідновлення» и почему этот сервис уже сегодня спасает кошельки украинцев.

Вас ждет много полезной информации:

❓Как работает страхование от военных рисков?

❓Почему украинцы не доверяют страхованию — и как это меняется?

❓ Как определяется сумма компенсации?

❓ Как именно происходит выплата?

В видео объясняем, как уберечь квартиру, автомобиль или бизнес от «прилетов». На человеческом языке👇

А по промокоду «ЮТУБ» получите скидку 5% на страхование от последствий прилетов.

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