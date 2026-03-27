Водители в ЕС массово переходят на электромобили из-за роста цен на бензин
Европейские покупатели активно переходят на подержанные электромобили на фоне резкого роста цен на бензин, вызванного войной в Иране.
Об этом сообщают онлайн-платформы автомобилей и Reuters.
Аналитики отмечают, что высокие цены на топливо стимулируют потребителей отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Спрос на электромобили
«На рынке подержанных автомобилей наблюдается бум продаж электромобилей», — сообщил Терье Дальгрен, аналитик крупнейшего норвежского сайта подержанных авто Finn.no.
По его словам, электромобили недавно обогнали дизельные модели как наиболее продаваемый тип топлива на платформе.
Война, разразившаяся 28 февраля в Иране, нарушила жизненно важный судоходный маршрут, обеспечивающий около 20% мировых поставок нефти. Это повлекло за собой повышение цен на АЗС: средняя стоимость бензина в ЕС выросла на 12% с 23 февраля по 16 марта — до 1,84 евро за литр, показывают данные Еврокомиссии.
Французский онлайн-магазин подержанных автомобилей Aramisauto зафиксировал почти двукратный рост доли продаж электромобилей — с 6,5% до 12,7% в период с середины февраля по начало марта. Бензиновые модели за то же время сократились с 34% до 28%, дизельные — с 14% до 10%.
Генеральный директор Ромен Бошер отметил, что аналогичная тенденция наблюдалась в 2022 году во время войны в Украине.
Подобные сдвиги наблюдаются и на других рынках: компания Olx сообщает о росте запросов на электромобили на своих платформах во Франции (+50%), Румынии (+40%), Португалии (+54%) и Польше (+39%).
«Нестабильность ускорила уже продолжающийся переход», — добавил генеральный директор Olx Кристиан Гиси.
Где чаще покупают электромобили в ЕС
Как ранее писал Finance.ua со ссылкой на Укравтопром, в феврале украинский автопарк пополнили 1074 автомобиля на электротяге (BEV).
Регионы-лидеры по количеству регистраций:
- Львовская область — 153 авто (93% подержанные);
- Волынская область — 97 авто (99% б/у);
- город Киев — 93 авто (74% б/у);
- Киевская область — 89 авто (83% б/у);
- Ровенская область — 75 авто (93% б/у).
Лидеры среди новых электромобилей:
- Львовщина: BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и Honda eNP2;
- Волынь: Skoda Enyaq;
- Киев: BYD Leopard 3 и Honda eNP2;
- Киевщина: VW ID. UNYX и Zeekr 001;
- Ровенщина: BYD Yuan Up.
Бестселлеры среди подержанных электромобилей:
- Tesla Model 3 — Львовская и Киевская области;
- Tesla Model Y — город Киев;
- Nissan Leaf — Волынская и Ровенская области.
