Водители в ЕС массово переходят на электромобили из-за роста цен на бензин

Европейские покупатели активно переходят на подержанные электромобили на фоне резкого роста цен на бензин, вызванного войной в Иране.

Об этом сообщают онлайн-платформы автомобилей и Reuters.

Аналитики отмечают, что высокие цены на топливо стимулируют потребителей отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«На рынке подержанных автомобилей наблюдается бум продаж электромобилей», — сообщил Терье Дальгрен, аналитик крупнейшего норвежского сайта подержанных авто Finn.no.

По его словам, электромобили недавно обогнали дизельные модели как наиболее продаваемый тип топлива на платформе.

Война, разразившаяся 28 февраля в Иране, нарушила жизненно важный судоходный маршрут, обеспечивающий около 20% мировых поставок нефти. Это повлекло за собой повышение цен на АЗС: средняя стоимость бензина в ЕС выросла на 12% с 23 февраля по 16 марта — до 1,84 евро за литр, показывают данные Еврокомиссии.

Французский онлайн-магазин подержанных автомобилей Aramisauto зафиксировал почти двукратный рост доли продаж электромобилей — с 6,5% до 12,7% в период с середины февраля по начало марта. Бензиновые модели за то же время сократились с 34% до 28%, дизельные — с 14% до 10%.

Генеральный директор Ромен Бошер отметил, что аналогичная тенденция наблюдалась в 2022 году во время войны в Украине.

Подобные сдвиги наблюдаются и на других рынках: компания Olx сообщает о росте запросов на электромобили на своих платформах во Франции (+50%), Румынии (+40%), Португалии (+54%) и Польше (+39%).

«Нестабильность ускорила уже продолжающийся переход», — добавил генеральный директор Olx Кристиан Гиси.

Где чаще покупают электромобили в ЕС

Как ранее писал Finance.ua со ссылкой на Укравтопром, в феврале украинский автопарк пополнили 1074 автомобиля на электротяге (BEV).

Регионы-лидеры по количеству регистраций:

Львовская область — 153 авто (93% подержанные); Волынская область — 97 авто (99% б/у); город Киев — 93 авто (74% б/у); Киевская область — 89 авто (83% б/у); Ровенская область — 75 авто (93% б/у).

Лидеры среди новых электромобилей:

Львовщина: BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и Honda eNP2;

Волынь: Skoda Enyaq;

Киев: BYD Leopard 3 и Honda eNP2;

Киевщина: VW ID. UNYX и Zeekr 001;

Ровенщина: BYD Yuan Up.

Бестселлеры среди подержанных электромобилей:

Tesla Model 3 — Львовская и Киевская области;

Tesla Model Y — город Киев;

Nissan Leaf — Волынская и Ровенская области.

