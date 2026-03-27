0 800 307 555
ру
Водители в ЕС массово переходят на электромобили из-за роста цен на бензин

Технологии&Авто
15
На рынке подержанных автомобилей наблюдается бум продаж электромобилей
Европейские покупатели активно переходят на подержанные электромобили на фоне резкого роста цен на бензин, вызванного войной в Иране.
Об этом сообщают онлайн-платформы автомобилей и Reuters.
Аналитики отмечают, что высокие цены на топливо стимулируют потребителей отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Спрос на электромобили

«На рынке подержанных автомобилей наблюдается бум продаж электромобилей», — сообщил Терье Дальгрен, аналитик крупнейшего норвежского сайта подержанных авто Finn.no.
По его словам, электромобили недавно обогнали дизельные модели как наиболее продаваемый тип топлива на платформе.
Война, разразившаяся 28 февраля в Иране, нарушила жизненно важный судоходный маршрут, обеспечивающий около 20% мировых поставок нефти. Это повлекло за собой повышение цен на АЗС: средняя стоимость бензина в ЕС выросла на 12% с 23 февраля по 16 марта — до 1,84 евро за литр, показывают данные Еврокомиссии.
Французский онлайн-магазин подержанных автомобилей Aramisauto зафиксировал почти двукратный рост доли продаж электромобилей — с 6,5% до 12,7% в период с середины февраля по начало марта. Бензиновые модели за то же время сократились с 34% до 28%, дизельные — с 14% до 10%.
Генеральный директор Ромен Бошер отметил, что аналогичная тенденция наблюдалась в 2022 году во время войны в Украине.
Подобные сдвиги наблюдаются и на других рынках: компания Olx сообщает о росте запросов на электромобили на своих платформах во Франции (+50%), Румынии (+40%), Португалии (+54%) и Польше (+39%).
«Нестабильность ускорила уже продолжающийся переход», — добавил генеральный директор Olx Кристиан Гиси.

Где чаще покупают электромобили в ЕС

Как ранее писал Finance.ua со ссылкой на Укравтопром, в феврале украинский автопарк пополнили 1074 автомобиля на электротяге (BEV).
Регионы-лидеры по количеству регистраций:
  1. Львовская область — 153 авто (93% подержанные);
  2. Волынская область — 97 авто (99% б/у);
  3. город Киев — 93 авто (74% б/у);
  4. Киевская область — 89 авто (83% б/у);
  5. Ровенская область — 75 авто (93% б/у).
Лидеры среди новых электромобилей:
  • Львовщина: BYD Sea Lion 06, Zeekr 001 и Honda eNP2;
  • Волынь: Skoda Enyaq;
  • Киев: BYD Leopard 3 и Honda eNP2;
  • Киевщина: VW ID. UNYX и Zeekr 001;
  • Ровенщина: BYD Yuan Up.
Бестселлеры среди подержанных электромобилей:
  • Tesla Model 3 — Львовская и Киевская области;
  • Tesla Model Y — город Киев;
  • Nissan Leaf — Волынская и Ровенская области.
По материалам:
The page
АвтоЭлектромобилиБензинИран
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems