Водителей фур могут мобилизовать на границе — разъяснение ТЦК Сегодня 19:14

Водителей фур могут мобилизовать на границе — разъяснение ТЦК

Водителей фур, возвращающихся из-за границы, тоже могут забрать в ТЦК для проверки данных — или и мобилизовать, поскольку система «Шлях», разрешающая пересечение границы, никак не влияет на воинский учет.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП в комментарии Укринформу.

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«Водители грузовых транспортных средств — такие же граждане Украины, как и другие, поэтому они должны иметь при себе все необходимые военно-учетные документы. Если данные не удается выяснить при осмотре на контрольно-пропускных пунктах, военнообязанным предлагают проехать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных. В то же время подчеркиваем, что грузовик остается под наблюдением представителей правоохранительных органов», — отметили в пресс-службе.

В ТЦК и СП Закарпатской области добавили: если гражданин не подлежит мобилизации, то ему нужно иметь при себе соответствующие военно-учетные документы с отметками, подтверждающими его законные права на отсрочку, предусмотренные статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», или с отметкой о снятии с воинского учета или документ о надлежащим образом оформленном бронировании.

«Система „Шлях“ не имеет ничего общего с воинским учетом», — добавили в территориальном центре комплектования.

Напомним, ранее в Ассоциации международных автоперевозчиков заявили , что при возвращении в Украину из-за границы сотрудники ТЦК и СП снимают водителей прямо с рейсов и насильно забирают в центры комплектования.

Укрінформ По материалам:

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