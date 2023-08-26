Водительское удостоверение: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске — Finance.ua

Водительское удостоверение: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске Сегодня 12:31 — Личные финансы

Водительское удостоверение: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске

Иностранные граждане и лица без гражданства могут обменять водительское удостоверение, выданное другим государством, на украинское. Для этого необходимо сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД, а также получить водительское удостоверение впервые — после подготовки в автошколе.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Больше не является преградой для иностранцев, служащих в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии, требование иметь задекларированное или зарегистрированное место жительства на территории Украины. Адресом места жительства подданного другой страны и адресом для официальной переписки по вопросам эксплуатации транспортных средств будет считаться адрес воинской части, которая указывается в справке о нахождении лица на военной службе», — говорится в сообщении.

Читайте также В Украине изменили правила получения водительского удостоверения

Также отменено и требование иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — то есть справку о присвоении индивидуального налогового номера воинам-иностранцам приносить не нужно.

Таким образом, необходимыми документами являются:

действительный паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;

военный билет;

справка из воинской части, с которой заключен контракт;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами (только в случае прохождения учебы в автошколе и получения водительских прав впервые).

Такие требования действуют на период действия военного положения и в трехмесячный срок после его прекращения или отмены.

Сколько удостоверений было выдано с начала года

По состоянию на август, в 2023 году всего было выдано 831 301 водительских прав, из которых:

223 953 выдано впервые;

46 019 выдано после утери или кражи;

466 531 выданы в связи с обменом.

Напомним, водителям в Украине разрешили выбирать номерные знаки при регистрации авто.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.