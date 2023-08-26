Водительское удостоверение: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Водительское удостоверение: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске

Личные финансы
22
Водительское удостоверение: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске
Водительское удостоверение: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске
Иностранные граждане и лица без гражданства могут обменять водительское удостоверение, выданное другим государством, на украинское. Для этого необходимо сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД, а также получить водительское удостоверение впервые — после подготовки в автошколе.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Больше не является преградой для иностранцев, служащих в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии, требование иметь задекларированное или зарегистрированное место жительства на территории Украины. Адресом места жительства подданного другой страны и адресом для официальной переписки по вопросам эксплуатации транспортных средств будет считаться адрес воинской части, которая указывается в справке о нахождении лица на военной службе», — говорится в сообщении.
Читайте также
Также отменено и требование иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — то есть справку о присвоении индивидуального налогового номера воинам-иностранцам приносить не нужно.
Таким образом, необходимыми документами являются:
  • действительный паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;
  • военный билет;
  • справка из воинской части, с которой заключен контракт;
  • медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами (только в случае прохождения учебы в автошколе и получения водительских прав впервые).
Такие требования действуют на период действия военного положения и в трехмесячный срок после его прекращения или отмены.

Сколько удостоверений было выдано с начала года

По состоянию на август, в 2023 году всего было выдано 831 301 водительских прав, из которых:
  • 223 953 выдано впервые;
  • 46 019 выдано после утери или кражи;
  • 466 531 выданы в связи с обменом.
Напомним, водителям в Украине разрешили выбирать номерные знаки при регистрации авто.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.