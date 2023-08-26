Водительское удостоверение: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске — Finance.ua

Водительское удостоверение: как получить документ иностранцам, которые несут службу в украинском войске
Иностранные граждане и лица без гражданства могут обменять водительское удостоверение, выданное другим государством, на украинское. Для этого необходимо сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД, а также получить водительское удостоверение впервые — после подготовки в автошколе.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Больше не является преградой для иностранцев, служащих в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии, требование иметь задекларированное или зарегистрированное место жительства на территории Украины. Адресом места жительства подданного другой страны и адресом для официальной переписки по вопросам эксплуатации транспортных средств будет считаться адрес воинской части, которая указывается в справке о нахождении лица на военной службе», — говорится в сообщении.
Также отменено и требование иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — то есть справку о присвоении индивидуального налогового номера воинам-иностранцам приносить не нужно.
Таким образом, необходимыми документами являются:
- действительный паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства;
- военный билет;
- справка из воинской части, с которой заключен контракт;
- медицинская справка о пригодности к управлению транспортными средствами (только в случае прохождения учебы в автошколе и получения водительских прав впервые).
Такие требования действуют на период действия военного положения и в трехмесячный срок после его прекращения или отмены.
Сколько удостоверений было выдано с начала года
По состоянию на август, в 2023 году всего было выдано 831 301 водительских прав, из которых:
- 223 953 выдано впервые;
- 46 019 выдано после утери или кражи;
- 466 531 выданы в связи с обменом.
Напомним, водителям в Украине разрешили выбирать номерные знаки при регистрации авто.
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