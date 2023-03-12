Водитель и швея: какие вакансии наиболее популярны среди украинцев — Finance.ua
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Водитель и швея: какие вакансии наиболее популярны среди украинцев

Личные финансы
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Водитель и швея: какие вакансии наиболее популярны среди украинцев
Водитель и швея: какие вакансии наиболее популярны среди украинцев
Наименьшая конкуренция среди соискателей на Западе, а вот в Тернопольской области предлагают самую высокую зарплату — в среднем 21 тысяча гривен.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.
«За последние три месяца украинцы более 1 млн раз откликались на предложения работы на платформе OLX, за этот же период работодатели предложили более 176 тысяч вакансий», — сказано в сообщении.

Какую работу ищут «голубые воротнички»

За последние три месяца украинцы чаще всего откликались на вакансии в следующих категориях:
  • Логистика / Склад / Доставка;
  • Розничная торговля / Продажа / Закупки;
  • Производство / Рабочие специальности;
  • Гостинично-ресторанный бизнес / Туризм;
  • Строительство / Облицовочные работы.

Какие зарплаты предлагают

В категории Логистика / Склад / Доставка соискатели больше всего интересовались вакансиями водителя с заработной платой в среднем 24 тыс. грн, грузчика — 12 тыс. грн и курьера, за такую работу работодатели готовы платить 15 тыс. грн в месяц.
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В сфере Розничная торговля / Продажа / Закупки наибольшая конкуренция на вакансии продавца с зарплатой в среднем 12 тыс. грн, менеджера по продажам — 19 тыс. грн, и менеджера по работе с клиентами — 21 тыс. грн.
А вот в сфере «Производство/Рабочие специальности» наибольший спрос среди соискателей на швей. За такую работу работодатели готовы платить 15,5 тысячи гривен. Также не меньше откликаются на вакансии упаковщика и разнорабочего, на таких позициях можно зарабатывать в среднем 12 тысяч гривен ежемесячно.
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Если сравнить аналогичный период прошлого года (01.12.2021 — 23.02.2022, до начала полномасштабного вторжения), то тогда в среднем соискатели в 1,5 раза меньше откликались на объявления, чем сегодня, но популярными были такие же вакансии, как сегодня — водитель, продавец, разнорабочий. Заработная плата в прошлом году почти по всем предложениям работы была меньше в среднем на 1-3 тыс. грн в зависимости от вакансии.

Кого ищут работодатели?

Если говорить о предложении, то оно несколько совпадает со спросом, а именно:
Топ-5 вакансий, декабрь 2022год — март 2023 год:
Вакансия Средняя зарплата, грн
Продавец 11 тыс.
Водитель 24 тыс.
Швея/портной 15,5 тыс.
Повар 13 тыс.
Оператор колл-центра 25 тыс.

Где больше всего работы

За последние три месяца больше всего предложений работы было в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Самые высокие зарплаты работодатели предлагали именно в Тернопольской области — в среднем 21 тыс. грн, в Хмельницкой и Ровенской областях — по 20 тыс. грн.
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А вот меньшая конкуренция на рабочее место, что увеличивает возможность найти работу, именно на Западе страны — в Закарпатской и Тернопольской областях. За последние три месяца в этих регионах работодатели больше всего искали:
  • водителей со средней заработной платой 28 тысяч гривен;
  • продавцов, за такую работу можно получать 16 тысяч гривен;
  • разнорабочих с зарплатой 17,5 тысячи гривен;
  • торговых представителей со средней заработной платой 24 тысячи гривен;
  • поваров, за такую работу работодатели готовы платить 17 тысяч гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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