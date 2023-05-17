Vodafone сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет: причины — Finance.ua
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Vodafone сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет: причины

Фондовый рынок
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Vodafone сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет: причины
Vodafone сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет: причины
Новая руководительница телекоммуникационного гиганта Vodafone Маргерита Делла Валле заявила во вторник, что сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет, поскольку прогнозирует падение свободного денежного потока на 1,5 млрд евро в этом году.
Об этом пишет Reuters.
Сокращение рабочих мест является самым большим в истории Vodafone, в котором работает около 100 тыс. человек по всей Европе и Африке, что делает его одним из самых известных корпоративных брендов Британии.
«Наши результаты были недостаточно хорошими», — сказала Делла Валле, которая в прошлом месяце была назначена новым генеральным директором на постоянной основе.
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«Моими приоритетами являются клиенты, простота и рост», — добавила она.
Акции Vodafone открылись падением на 4,5%, что стало самым большим падением среди индексов FTSE 100, которые упали до самого низкого уровня с начала января.
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«Мрачные результаты деятельности — это то, что рынки в последнее время ожидали от Vodafone, и результаты за год не изменили эту тенденцию», — сказал аналитик фондового рынка Hargreaves Lansdown Мэтт Брицман.
Делла Валле отметила, что Германия, крупнейший рынок Vodafone, демонстрирует низкие результаты, а Испания, которая в последние годы страдает от жесткой конкуренции, находится на стадии стратегического пересмотра.
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Подчеркивая давление на бизнес, Vodafone заявил, что в текущем финансовом году он получит 3,3 миллиарда евро денежных средств по сравнению с 4,8 миллиарда евро в год, который закончился в марте 2023 года. Аналитики ожидали 3,6 млрд евро.
За год, закончившийся в марте, давление в Германии и повышение цен на энергоносители привели к снижению основной прибыли группы Vodafone на 1,3% до 14,7 миллиарда евро, что не соответствует ее собственному прогнозу.
Vodafone заявил, что европейский телекоммуникационный рынок в течение длительного времени обеспечивал низкую прибыль на капитал, инвестированный в сети, а его относительные показатели со временем ухудшились.
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Инвесторы-активисты и конкуренты также назвали британскую группу громоздкой и медленно реагирующей на рыночные изменения.
Делла Валле заявила, что будет максимизировать потенциал бизнес-клиентов, давнюю сильную сторону Vodafone, сосредоточившись при этом на базовых вещах, таких как обслуживание клиентов, на потребительском рынке.
Vodafone уже начал сокращать рабочие места на своих крупных рынках, уволив 1 тыс. сотрудников в Италии в начале этого года, а в СМИ появилась информация о том, что компания планирует сократить около 1300 сотрудников в Германии.
Ушедший в отставку в декабре предшественник Делла Валле Ник Рид заявлял о необходимости консолидации на таких крупных рынках, как Великобритания, где Vodafone ведет переговоры с конкурирующей компанией Hutchison’s Three UK в течение по меньшей мере девяти месяцев.
Но во вторник Vodafone заявил, что нет никакой уверенности в том, что какая-либо транзакция будет в конечном итоге согласована.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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