Vodafone сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет: причины — Finance.ua

Vodafone сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет: причины 17.05.2023, 00:12 — Фондовый рынок

Vodafone сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет: причины

Новая руководительница телекоммуникационного гиганта Vodafone Маргерита Делла Валле заявила во вторник, что сократит 11 тысяч рабочих мест в течение трех лет, поскольку прогнозирует падение свободного денежного потока на 1,5 млрд евро в этом году.

Об этом пишет Reuters.

Сокращение рабочих мест является самым большим в истории Vodafone, в котором работает около 100 тыс. человек по всей Европе и Африке, что делает его одним из самых известных корпоративных брендов Британии.

«Наши результаты были недостаточно хорошими», — сказала Делла Валле, которая в прошлом месяце была назначена новым генеральным директором на постоянной основе.

«Моими приоритетами являются клиенты, простота и рост», — добавила она.

Акции Vodafone открылись падением на 4,5%, что стало самым большим падением среди индексов FTSE 100, которые упали до самого низкого уровня с начала января.

«Мрачные результаты деятельности — это то, что рынки в последнее время ожидали от Vodafone, и результаты за год не изменили эту тенденцию», — сказал аналитик фондового рынка Hargreaves Lansdown Мэтт Брицман.

Делла Валле отметила, что Германия, крупнейший рынок Vodafone, демонстрирует низкие результаты, а Испания, которая в последние годы страдает от жесткой конкуренции, находится на стадии стратегического пересмотра.

Читайте также Volvo уволит 1300 офисных сотрудников для сокращения расходов

Подчеркивая давление на бизнес, Vodafone заявил, что в текущем финансовом году он получит 3,3 миллиарда евро денежных средств по сравнению с 4,8 миллиарда евро в год, который закончился в марте 2023 года. Аналитики ожидали 3,6 млрд евро.

За год, закончившийся в марте, давление в Германии и повышение цен на энергоносители привели к снижению основной прибыли группы Vodafone на 1,3% до 14,7 миллиарда евро, что не соответствует ее собственному прогнозу.

Vodafone заявил, что европейский телекоммуникационный рынок в течение длительного времени обеспечивал низкую прибыль на капитал, инвестированный в сети, а его относительные показатели со временем ухудшились.

Читайте также Clubhouse увольняет половину команды и готовит новую версию сервиса

Инвесторы-активисты и конкуренты также назвали британскую группу громоздкой и медленно реагирующей на рыночные изменения.

Делла Валле заявила, что будет максимизировать потенциал бизнес-клиентов, давнюю сильную сторону Vodafone, сосредоточившись при этом на базовых вещах, таких как обслуживание клиентов, на потребительском рынке.

Vodafone уже начал сокращать рабочие места на своих крупных рынках, уволив 1 тыс. сотрудников в Италии в начале этого года, а в СМИ появилась информация о том, что компания планирует сократить около 1300 сотрудников в Германии.

Ушедший в отставку в декабре предшественник Делла Валле Ник Рид заявлял о необходимости консолидации на таких крупных рынках, как Великобритания, где Vodafone ведет переговоры с конкурирующей компанией Hutchison’s Three UK в течение по меньшей мере девяти месяцев.

Но во вторник Vodafone заявил, что нет никакой уверенности в том, что какая-либо транзакция будет в конечном итоге согласована.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.