Clubhouse увольняет половину команды и готовит новую версию сервиса — Finance.ua
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Clubhouse увольняет половину команды и готовит новую версию сервиса

Фондовый рынок
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Clubhouse увольняет половину команды и готовит новую версию сервиса
Clubhouse увольняет половину команды и готовит новую версию сервиса
Социальная сеть Clubhouse увольняет 50% команды и готовит новую версию сервиса.
Об этом говорится в обращении руководства компании к сотрудникам.
В компании признали, что популярность сервиса сошла на нет после завершения пандемии коронавируса.
«Многим людям стало труднее находить своих друзей в Clubhouse и вписывать длинные разговоры в свою повседневную жизнь. Чтобы найти роль в мире, продукт должен развиваться. Для этого нужен период перемен», — говорится в сообщении компании.
Уволенные работники получат зарплату за оставшуюся часть апреля плюс 4 месяца дополнительного выходного пособия, а также страховку до конца августа. Все пострадавшие получат полную зарплату до 31 августа 2023 года.
Руководители компании добавили, что имеют ясное представление о том, как будет выглядеть Clubhouse 2.0 и будут работать над проектом с небольшой и компактной командой.
В апреле 2021 года Clubhouse получил отметку в $4 млрд. Это произошло после того, как сервис прошел свой пик популярности.
До этого социальная сеть Twitter вела переговоры с Clubhouse о покупке программы за $4 млрд.

Справка Finance.ua:

  • Clubhouse — это социальная сеть, основанная бывшими разработчиками с Google Полом Дэвисоном и Роганом Сетом;
  • в основе программы лежит голосовое общение — другие форматы сервис не поддерживает;
  • пик популярности программы наблюдался в феврале 2021 года.

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По материалам:
НВ
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