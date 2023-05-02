Clubhouse увольняет половину команды и готовит новую версию сервиса — Finance.ua

Clubhouse увольняет половину команды и готовит новую версию сервиса Сегодня 05:41 — Фондовый рынок

Clubhouse увольняет половину команды и готовит новую версию сервиса

Социальная сеть Clubhouse увольняет 50% команды и готовит новую версию сервиса.

Об этом говорится в обращении руководства компании к сотрудникам.

В компании признали, что популярность сервиса сошла на нет после завершения пандемии коронавируса.

«Многим людям стало труднее находить своих друзей в Clubhouse и вписывать длинные разговоры в свою повседневную жизнь. Чтобы найти роль в мире, продукт должен развиваться. Для этого нужен период перемен», — говорится в сообщении компании.

Уволенные работники получат зарплату за оставшуюся часть апреля плюс 4 месяца дополнительного выходного пособия, а также страховку до конца августа. Все пострадавшие получат полную зарплату до 31 августа 2023 года.

Руководители компании добавили, что имеют ясное представление о том, как будет выглядеть Clubhouse 2.0 и будут работать над проектом с небольшой и компактной командой.

В апреле 2021 года Clubhouse получил отметку в $4 млрд. Это произошло после того, как сервис прошел свой пик популярности.

До этого социальная сеть Twitter вела переговоры с Clubhouse о покупке программы за $4 млрд.

Справка Finance.ua:

Clubhouse — это социальная сеть, основанная бывшими разработчиками с Google Полом Дэвисоном и Роганом Сетом;

в основе программы лежит голосовое общение — другие форматы сервис не поддерживает;

пик популярности программы наблюдался в феврале 2021 года.

НВ По материалам:

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