Аналитики подсчитали, работники каких IT-профессий чаще всего попадают под увольнение — Finance.ua

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Аналитики подсчитали, работники каких IT-профессий чаще всего попадают под увольнение

Личные финансы
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Аналитики подсчитали, работники каких IT-профессий чаще всего попадают под увольнение
Аналитики подсчитали, работники каких IT-профессий чаще всего попадают под увольнение
Чаще всего под увольнение в IT-отрасли попадают разработчики программного обеспечения.
Об этом свидетельствуют данные layoffs.fyi, сообщает Dice.
За последние 12 месяцев в технологической отрасли произошло 170 тыс. увольнений. Абсолютные лидеры с 19,3% — это разработчики программного обеспечения.
Аналитики подсчитали, работники каких IT-профессий чаще всего попадают под увольнение
Второе место — у рекрутеров, третье — у тестировщиков.

Почему каждый пятый уволенный — разработчик ПО?

Многие крупные технологические гиганты, особенно такие как Meta и Salesforce, кардинально корректируют свои стратегии. Так, Meta все меньше обращает внимание на «метавселенную» и больше переключается на искусственный интеллект (ИИ).
Это, в свою очередь, требует сокращения целых подразделений. И речь не столько идет о «метавселенной», которая все еще остается актуальным направлением развития для Meta.
Не стоит также забывать о рецессии технологической отрасли — при массовых увольнениях сокращают подразделениями, и первыми страдают разработчики ПО.

Справка Finance.ua:

  • в течение 2022 года чаще увольняли специалистов небольшие компании: 28% тех, кто потерял работу и ищет новую, работали в компаниях до 50 человек против 23% среди тех, кто сегодня в них работает;
  • рекрутеры чаще пишут кандидатам из Киева, чем кандидатам из других городов.

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По материалам:
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