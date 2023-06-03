Во сколько обойдется техосмотр в 2023 году и какие документы нужно иметь при себе — Finance.ua

Во сколько обойдется техосмотр в 2023 году и какие документы нужно иметь при себе Сегодня 09:15 — Личные финансы

Во сколько обойдется техосмотр в 2023 году и какие документы нужно иметь при себе

Кабинет Министров 19 мая принял постановление. Согласно ему, процедура прохождения обязательного техосмотра транспортных средств претерпела усовершенствования.

Об этом пишет 24 канал.

Согласно данным Ассоциации транспорта и инфраструктуры, за ТО нужно будет выложить от 1,12 тысячи до 1,44 тысячи гривен.

Сколько будет стоить ТО

На стоимость прохождения техосмотра будет влиять категория транспортного средства. Цены следующие:

легковые авто — от 1,12 тысячи гривен;

автобусы, масса которых более 5 тонн — от 1,34 тысячи гривен;

грузовые машины, массой более 12 тонн — от 1,44 тысячи гривен;

прицепы — от 1,12 тысячи за самые легкие модели до 1,32 тысячи гривен по версии более 10 тонн.

Какие документы требуются

Обязательно при себе нужно иметь следующие документы:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

В зависимости от назначения транспортного средства, типа и владельца, список дополнительных документов может быть иным.

Напомним, правительство приняло постановление об усовершенствовании порядка прохождения обязательного технического контроля.

«Изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения», — отмечал заместитель Министра МВД Украины.

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Телеканал 24 По материалам:

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